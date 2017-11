”Kanabisi”, zbardhet axhenda e ministrit të Brendshëm italian

Ministri i Brendshëm i Italisë, Marco Minniti, do të zhvillojë takime të rëndësishme në vend, në kuadër të raportit mbi kanabisin. Mësohet se ministri do të jetë i shoqëruar nga një delegacion i nivelit të lartë të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë italiane.

Ministri Minniti do të zhvillojë takime me homologun Fatmir Xhafa, kryeministrin Edi Rama dhe presidentin e Republikës Ilir Meta.

Në kuadër të kësaj vizite, në Pallatin e Kongreseve do të zhvillohet edhe ”Konferenca e përbashkët mbi raportin përmbyllës së misionit të monitorimit ajror për vitin 2017, në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike”, ndërmjet Policisë së Shtetit, Policisë italiane dhe Misionit të BE-së.

Axhenda e ministrit italian sot në Shqipëri

Ora 10:00 Takim i ministrave Xhafaj-Minniti, në Ministrinë e Brendshme (do t’ju shpërndahen pamjet nga MB).

Ora 11:00 Takim i ministrit të Brendshëm italian me Presidentin e Republikës, në Presidencë.

Ora 11:30 Konferenca përmbyllëse e “Misionit të monitorimit ajror 2017 në luftën anti-kanabis (takimi do të zhvillohet te Pallati i Kongreseve dhe do të jetë me regji qendrore).