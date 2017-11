Biznesi i vogël në Kushtetuese? FMN: Zgjerimi i TVSH barrë e rëndë

Në komisionin e ekonomisë u diskutua projektligji për Buxhetin 2018, e cila ndër të tjera parashikon që të përfshijë në skemën e TVSH-së edhe biznesin e vogël.

Aktualisht bizneset me që kanë një qarkullim vjetor nën 5 milionë lekë janë të përjashtuar nga TVSH-ja. Megjithatë, sipas anëtares së opozitës Jorida Tabaku, ky vendim pritet që të shkojë për gjykim në Gjykatën Kushtetuese. “Diskutojmë prej kohësh kohë për TVSH-në që do të vendoset pragu, pse qeveria i heq të drejtën parlamentin për të vendosur pragun e TVSH-së dhe ia jep këtë të drejtë qeverisë? Partia Demokratike do ta çojë në Gjykatë Kushtetuese në rast se ky parlament do t’i japë atribute qeverisë që nuk i takojnë – tha Jorida Tabaku gjatë diskutimit në Komisionin e Ekonomisë.

“Edhe FMN-ja e ka kundërshtuar dhe nuk do të sjellë asnjë përfitim pasi do të ketë kosto shtesë mbi administratën dhe nuk do të keni mundësi që ta mblidhni” – shtoi deputetja Tabaku.

Në një reagim, Përfaqësuesi i përhershëm i FMN-së, në Shqipëri, Jens Reinke, është shprehur se. “Pas vlerësimeve të shumta nga ekspertët tanë të taksave, ne e kemi këshilluar qeverinë fuqimisht kundër uljes së kufirit të TVSH-së nga niveli aktual”. “Ndërmarrjet e vogla përbëjnë gjysmën e të gjithë bizneseve, por sjellin kanë vetëm 2% të transaksioneve të taksueshme. Zgjerimi i sistemit të TVSH-së do të jetë një barrë shumë e rëndë për burimet e Departamentit të Taksave. Informaliteti dhe evazioni i taksave mund të rritet dhe eficenca e administratës së taksave ka të ngjarë të bjerë. Sipërmarrjet e vogla do të mund të përballen gjithashtu me një barrë të shtuar të kërkesave për raportime”, tha shefi i FMN-së.

Më herët qeveria kishte deklaruar se në skemën e TVSH-së do të përfshihen të gjitha bizneset e vogla, duke mbyllur kështu zinxhirin e transaksioneve. Mirëpo, Ministri i Financave dhe Ekonomisë, Arben Ahmetaj, tha se pragu do të ulej nga 5 milionë në 2 milionë, duke lënë jashtë skemës fermerët, artizanët dhe një grup profesionesh./monitor/

Ministria e Mbrojtjes: Miratohen kriteret për përfitimin e ndihmës financiare. Kategoritë që përfitojnë dhe vlera e pagesave

Qeveria përcakton kriteret dhe masën e përfitimit të ndihmës financiare për punonjësit e AISM (Punonjësit Civilë të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë sё Mbrojtjes).

Garancia i vjen nga vendimi i Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kritereve dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare në rast vdekjeje, sëmundjeje ose fatkeqësie për këta punonjës. Ky vendim vjen pas propozimit të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe si një detyrim për plotësimin e paketës ligjore për funksionimin e AISM.

Vendimi i Këshillit të Ministrave përcakton qartë se punonjësi civil i AISM, ose familja e tij nё rast vdekjeje, sëmundjeje të rëndë dhe për një kohë të gjatë ose dëmtimesh të rënda të pronës, si rezultat i një fatkeqësie natyrore, përfiton ndihmë financiare tё menjëhershme. Madje përcakton në mënyrë të detajuar dhe masën e këtij përfitimi, si dhe kriteret mbi të cilat është ngritur kjo masë përfitimi: “Punonjësi civil i AISM përfiton 6 paga mujore të muajit të fundit, kur vdes; 4 paga mujore të muajit të fundit, kur sëmuret rëndë dhe pёr njё kohё tё gjatë, e vërtetuar me raport mjekësor dhe 3 paga mujore të muajit të fundit, kur njёri nga familjarёt nё ngarkim tё tij vdes ose sëmuret rёndё dhe pёr njё kohё tё gjatё, e vёrtetuar me raport mjekësor. Njëherësh punonjësi civil i AISM përfiton 4 paga mujore të muajit të fundit, kur pёson dёmtime tё rёnda tё pronёs, si rezultat i një fatkeqësie natyrore”, thuhet në vendim.

Njëherësh dhe kur punonjësi civil nё detyrë i AISM vdes, kjo agjenci organizon ceremoninë e rastit dhe përballon shpenzimet e varrimit, sipas dokumenteve që justifikojnë shpenzimet. Ndërkohë që efektet financiare qё rrjedhin nga zbatimi i kёtij vendimi, do tё përballohen nga fondi i veçantë në përputhje me aktet ligjore në fuqi. Ndërsa procedura dhe dokumentacioni i nevojshëm për dhënien e ndihmës financiare, në zbatim të këtij vendimi, përcaktohen me udhëzim të ministrit të Mbrojtjes.

Ministria e Mbrojtjes si propozuese e këtij vendimi që i vjen në ndihmë punonjësit civil të AISM, do të marrë të gjitha masat për zbatimin e këtij vendimi, menjëherë sapo të botohet në Fletoren Zyrtare.

Vendimi i Këshillit të Ministrave për ndihmën financiare në rast fatkeqësie, vdekjeje apo sëmundjeje të punonjësit civil të AISM vjen si një kërkesë dhe detyrim ligjor për t’i ardhur në ndihmë punonjësve civile, kontribuues në mirëfunksionimin e kësaj agjencie.