Buxheti, sa para marrin ministritë /Financat dhe shëndetësia të parat, kultura e fundit  

Në bazë të projekt-buxhetit për vitin e ardhshëm, të depozituar tashmë në kuvend, rezulton se, mes 11 ministrive që marrin para nga buxheti i shtetit, ka një diferencë të ndjeshme.

Prioritetet e qeverisë marrin kështu një sens tjetër po të shohim mënyrën sesi shpërndahen paratë mes tyre. Në vend të parë mes ministrive, për shumën e parave që merr nga buxheti i shtetit, është padiskutim ministria e re e ekonomisë, financave dhe punës, me plot 60.8 miliardë euro nga buxheti i shtetit.

Në vend të dytë ndërkohë shohim Ministrinë e Shëndetësisë, të cilës i është bashkangjitur edhe mbrojtja sociale. Kjo ministri do të marrë nga buxheti i shtetit 60.1 miliardë lekë vitin e ardhshëm.

Në vend të tretë ndërkohë gjejmë një ministri tjetër që merr goxha para nga arka e shtetit, dhe që është ajo e infrastrukturës dhe energjisë, me plot 47.8 miliardë lekë. Në vend të katërt kemi Ministrinë e arsimit, sportit dhe rinisë, që merr plot 38.7 miliardë lekë.

Më pas ndjek ministria e Punëve të Brendshme me 21.1 miliardë lekë, ajo e mbrojtjes me 19.7 miliardë lekë, bujqësia dhe zhvillimi rural me 10.9 miliardë lekë, drejtësia me 10.1 miliardë lekë, ministria e Evropës dhe punëve të jashtme me 2.9 miliardë lekë, ajo e turizmit dhe mjedisit me 2.1 miliardë lekë, dhe në vend të fundit fare kemi Ministrinë e Kulturës me vetëm 2 miliardë lek.

Praktikisht, 4 ministritë kryesore do të marrin tre të katërtat e buxhetit të shtetit për ministritë, ndërkohë që tre prej tyre, ajo e jashtme, e kulturës dhe turizmi së bashku me mjedisin marrin vetëm 2.5% të totalit.