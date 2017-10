Taksa e pronës, Shoqata e Bashkive kundër mbledhjes në bazë të vlerës

Shoqata e Bashkive ka kundërshtuar vendosjen e taksës së pronës në bazë të vlerës. Kreu i Shoqatës, Agron Haxhimali, argumenton në ora news se qytetarët tashmë do paguaJnë trefish më shumë ndërsa ngre si shqetësim faktin se të dhënat e bashkive nuk korrespondojnë me ato të hipotekave.Haxhimali bën me dije se kjo taksë do të aplikohet në të gjithë njësitë vendore.

Mbledhja e taksave në bazë të vlerës së shtëpive do të rëndojë më shumë xhepat e qytetarëve dhe kjo do të vështirësojë mbledhjen.

Ky ka qenë argumentimi i kreut të shoqatës së bashkive Agron Haxhimali.

Agron Haxhimali tha: Database e pronave në bashki ka nevojë të harmonizohet me të dhëna që ka zyra e regjistrimit të pronave pranë secilës bashki, marrëdhëniet e të cilave nuk janë shumë të mira. Ka probleme me mbivendosjen e pronave me pronarët e rinj apo pronarët e vjetër dhe të gjithë këto elementë e vështirësojnë punën e bashkisë.

Haxhimali thotë se pushteti vendor nuk është i përgatitur për të vjelë këtë taksë. Ndërsa pritet që në 2018 kjo taksë do të aplikohet në të gjitha Bashkitë.

“Do të paguajë dyfishin, trefishin apo katërfishin e kësaj shume që paguan tani. Do të thotë, një shtëpi në Tiranë që ka vlerën 100 mijë euro, një qytetar sot ka paguar 10-15 euro në vit, në vitin 2018 do të paguajë50,70-100 euro në vit”.

Aktualisht mbledhja e taksës së pronës është në nivele shumë të ulta dhe Tirana arrin të mbledhë vetëm 40% të shumës.