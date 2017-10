Ish të përndjekurit/ Dokumentacioni që duhet të dërgohet në Ministrinë e Financave , për çdo shpërndarje të kësteve

Prej disa kohësh Ministria e Finacave ka publikuar listat e trashëgimtarëve që kanë mungesë në dokumentacion. Financat u kanë lënë afat 3 muaj ish të përndjekurve për të plotësuar dokumentat. Por cilat janë këto dokumenta. Në udhëzimin e fundit të Ministrisë së Financave për shpërndarjen e kësteve dhe dokumentat që duhet të dorëzohen , thuhet:

“Për shpërndarjen e dëmshpërblimit, të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave, çdo ish i dënuar politik i regjimit komunist apo rrethi i familjarëve, të ish të dënuarit politik, sipas përcaktimit në ligjin nr.9831, datë 12.11.2007, të ndryshuar, duhet të dorëzojnë në Ministrinë e Financave, dorazi në protokollin e institucionit ose me postë në adresën: Ministria e Financave, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve, Tiranë”, – thotë Ministria e Financave.



Dokumentacioni sipas rasteve të poshtëshënuara:

Kur ish i dënuari politik jeton, duhet të dorëzojnë këto dokumente:

-Dokument i vlefshëm identifikimi.

-Vërtetim për numrin e llogarisë bankare në Lekë, për ish të dënuarin, të çelur në një nga bankat e nivelit të dytë që ushtron veprimtarin Brenda territorit të Republikës së Shqipëris.

Kur ish i dënuari politik nuk jeton, rrethi i familjarëve, trashëgimtarët, duhet të dorëzojnë këto dokumente:

-Akt trashëgimie ligjore për të dënuarin politik, origjinale ose fotokopje e noterizuar.

-Certifikatë vdekje e ish të dënuarit, origjinale

-Certifikatë e trungut familjar të ish të dënuarit, origjinale Certifikata e trungut nuk mund të zëvendësohet me certifikatë familjare.

-Numrat e llogarisë bankare në Lekë për çdo trashëgimtar ose për personin e autorizuar me prokurë të posaçme për tërheqjen e dëmshperblimit, në njërën nga bankat e nivelit të dytë që ushtron veprimtarin brenda territorit të Republikës së Shqipërisë,

5- Dokument identiteti (kopje ID-je, Pasaporte) të çdo trashëgimtari ose të personit që ka prokurë të posaçme për tërheqjen e dëmshpërblimit. Rrethi i familjarëve, trashëgimtarët, sipas këtij ligji, kanë të drejtë ta delegojnë me prokurë të posaçme, tërheqjen e dëmshpërblimit financiarë. Prokura duhet të jetë origjinale, bashkëlidhur duhet të ketë kopje të vlefshme të dokumentit të identitetit për çdo të përfaqësuar.

Trashgimtarët

Kur një trashëgimtar i radhës së parë, të ish të dënuarit politikë, nuk jeton , për të tërhequr dëmshpërblimin, trashëgimtarët e radhës së dytë,( fëmijët e tij) duhet të dërgojnë në Ministrinë e Financave, të gjithë dokumentet e shënuara në pikën b), për trashëgimtarin e radhës së parë që nuk jeton. Kur një trashëgimtar i radhës së dytë nuk jetojnë, e drejta e tyre për dëmshpërblim në bazë të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, të ndryshuar,nuk vazhdon më tej. Në këtë rast, shpërndarja e vlerës të këstit të radhës kryhet për trashëgimtarët që jetojnë. Për të fituar këtë të drejtë, trashëgimtarët, duhet të dërgojnë në Ministrinë e Financave: 1) Certifikatën e vdekjes së trashëgimtarit të radhës së dytë që nuk jeton, originale.

Kur një ish i dënuar politik ose trashëgimtari /trashëgimtarët e ish të dënuarit politik refuzon të dorëzojë dokumentacionin e kërkuar brenda afateve të parashikuara, forma e refuzimit duhet të jetë me shkrim. Personat, të cilët nuk dëmshpërblehen, për shkak të mosplotësimit të dokumenteve, gëzojnë të drejtën për të marrë këstin e kësaj pagese në fazën tjetër, por jo më vonë se tre vjet pas publikimit të emrit për herë të parë në faqen zyrtare. Me kalimin e kësaj periudhe (3 vjet), personi që nuk ka plotësuar dokumentacionin e kërkuar, humbet të drejtën e dëmshpërblimit.

Mbi shpërndarjen e kësteve të tjera

Pagesat e kësteve të tjera, do të kryhet mbi bazë të dokumentacionit të dërguar më parë, kur nuk ka:

1- Kontestim, nga rrethi i familjarëve, trashëgimtarët.

2- Nuk ka ndryshime të statusit të ish të dënuarit politik ose të trashëgimtarëve, jetojnë. 3- nuk ka revokim të prokurës së posaçme. Kur trashëgimtarët, sipas këtij ligji, e revokojnë delegimin me prokurë, dokumentacioni që duhet të dërgojnë në Ministrinë e Financave janë: a) Revokimi i prokurës, original, b) Nr. Llogarie bankare në Lekë për çdo trashëgimtar, c) Dokument identiteti (kopje ID-je, Pasaporte) për çdo trashëgimtar.

Dokumentacioni që duhet të dërgohet në Ministrinë e Financave , për çdo shpërndarje të kësteve të tjera janë:

1 – Numrat e llogarisë bankare në Lekë për çdo trashëgimtar, ose për personin e autorizuar që ka prokurë të posaçme për tërheqjen e dëmshpërblimit në Lekë, ( dokumenti banker i periudhës kur dorëzohet dokumenti).

2 – Dokument identiteti (kopje ID-je, Pasaporte) të çdo trashëgimtari ose të personit që ka prokurë të posaçme për tërheqjen e dëmshpërblimit. Shënim: Në kuptim të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, “Për Dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të rregjimit komunist” të ndryshuar , 1- Rrethi i familjarëve, që përfitojnë dëmshpërblimin financiar janë: I. Trashëgimtar të radhës së parë: a. Nëna, babai, bashkëshortja, fëmijët; b. Vëllezërit dhe motrat, kur nuk ka trashëgimtarë sipas pikës a/I. II. Trashëgimtar të radhës së dytë: a. Fëmijët e fëmijëve; b. Fëmijët e vëllezërve dhe motrave, kur nuk ka trashëgimtarë sipas pikës II/a.

Pagesat

Pagesa do të kryhet për të gjithë trashëgimtarët e ish të dënuarit politik. Trashëgimtarët duhet të dorëzojnë dokumentet e kërkuara sipas dispozitave ligjore në fuqi. Të gjithë trashëgimtarët e ish të dënuarit duhet të sigurohen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë, që llogaria e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shuma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet duke sjellë vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim të identitetit, Emër/Mbiemër, apo në rastet kur në certifikatë ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një gërmë të vetme në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet medoemos që në të gjitha dokumentet emrat të jenë të njëjtë me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja civile.

Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndryshime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e gjendjes civile. Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq, është i domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen, plus një certifikatë negative të lëshuar nga zyra e gjendjes civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar të bëj një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative.