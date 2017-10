Zbardhet kërkesa e plotë e prokurorisë për ish-ministrin Saimir Tahiri

Zbardhet kërkesa e prokurorisë. Siç është raportuar më herët, mbrëmë kanë mbërritur nga Italia dokumente sekrete, që kanë bindur Prokurorinë shqiptare për të kërkuar arrestimin e Tahirit. Italianët e kanë ish-ministrin në dosjen e përgjimeve të grupit kriminal të vëllezërve Habilaj. Më poshtë dosja që është dorëzuar sot nga Prokuroria në Kuvendin e Shqipërisë.

Ja kërkesa zyrtare e prokurorisë:

Të nderuar zonja e zotërinj deputetë!

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë mbi bazën e informacioneve të bëra publike, ka regjistruar procedimin penal me Nr. 313, të vitit 2017, për kryerjen e veprës penale: 1. “Trafikimi i narkotikëve” kryer në bashkëpunim, në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë,2. “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë’’, parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal. në ngarkim të shtetasit Saimir Tahiri, i biri i Bashkimit dhe i Luiza, lindur më 30.10.1979, në Tiranë dhe banues në Tiranë.

A. Rrethanat proceduriale

Me datë 17.10.2017 në bazë të të dhënave të bëra publike Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë konform nenit 287 të Kodit të Procedurës Penale i cili parashikon se ‘Prokurori shënon në regjistër çdo njoftim të veprës penale që i vjen ose që ka marrë me iniciativën e vet dhe në të njëjtën kohë ose nga momenti në të cilin rezulton, emrin e personit të cilit i atribuohet vepra penale’, ka regjistruar procedimin penal me Nr 313 të vitit 2017 për veprat penale të “Trafikimi i narkotikëve” kryer në bashkëpunim, në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë’’, parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal,në ngarkim të personit në hetim: Sajmir TAHIRI, i biri i Bashkim dhe i Luiza, i dtl 30.10.1979, banues në Tiranë dhe banues në Tiranë, dhe për veprat penale të “Trafikimi i narkotikëve” kryer në bashkëpunim, në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, dhe “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë’’, parashikuar nga neni 245 i Kodit Penal,për personat në hetim Mosisi Habilaj, i biri i Ciko dhe Zenepe, i dtl 18.01.1978, lindur dhe banues në Vlorë, Florian Habilaj, i biri i Ciko dhe i Zenepe, i dtl 10.11.1980, Artan Habilaj etj. Në lidhje me këto fakte penale dhe për subjektet Moisi Habilaj, Florian Habilaj, Artan Habilaj, Armand Kocerri, etj, nga Prokuroria Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, është zhvilluar hetimi në rang të procedimeve penale me Nr 134 të vitit 2016 dhe 164 të vitit 2017. Konform nenit 79 të Kodit të Procedurës Penale me datë 18.10.2017 Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë ka vendosur bashkimin e procedimeve penale me Nr 134 të vitit 2016, 164 të vitit 2017 dhe 313 të vitit 2017 në një procedim të vetëm dhe konkretisht procedimin penal me Nr 134 të vitit 2016. Për hetimet që po zhvillohen në funksion të procedimit penal me Nr 134 të vitit 2016, për shkak të bashkimit të procedimeve rezulton të jetë shënuar emri i personit në hetim Saimir Tahiri, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, si person i dyshuar për kryerjen e veprave penale:“Trafikimi i narkotikëve” kryer në bashkëpunim, në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, dhe “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë’’, parashikuar nga neni 260 i Kodit Penal. Sa më sipër, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda, Tiranë, në rang të procedimeve të lidhura, është kompetente në ushtrimin e ndjekjes penale në raport me rastin konform parashikimeve ligjore të nenit 285 të Ligjit nr 35/2017.

B. Rrethanat e faktit Nga ana e autoriteteve italiane të drejtësisë është arrestuar personi në hetim Moisi Habilaj, etj, të dyshuar për kryerjen e veprave penale të Tarfikimi i narkotikëve, kryer në bashkëpunim, në formë të posacme në rang të grupit të strukturuar kriminal. Arrestimi i këtij shtetasi është bërë në funksion të hetimeve që autoritetet italiane të drejtësisë po zhvillojnë në lidhje me kapjen dhe sekuestrimin e sasisë prej 3.5 tonësh lëndë narkotike e llojit Cannabis Sativa. Nga hetimet rezulton se ky shtetas në bashkëpunim me persona të tjerë të cilët ushtrojnë funksione publike në Republikën e Shqipërisë ka arritur të trafikojë për jashtë shtetit me destinacion Italinë sasi të konsiderueshme lënde narkotike. Si rezultat i veprimeve hetimore të kryera është arritur të zbulohet se personi në hetim Moisi Habilaj dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bashkëpunuar me zyrtarë të lartë të policisë së shtetit ku si person i dyshuar është dhe ish Ministri i Brendshëm, personi në hetim Saimir Tahiri. Personi në hetim Moisi Habilaj në bashkëpunim me persona të tjerë duke përfituar nga lidhjet e ngushta me ish Ministrin e Brendshëm dhe kundrejt shëprblimeve kanë arritur të bëjnë të mundur kultivimin e sasive të konsiderueshme të lëndës narkotike, transportimin e tyre në mënyrë të organizuar me destinacion jashtë vendit. Në dijeni të këtyre detajeve dhe me veprime aktive dyshohet të ketë vepruar dhe ish Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, i cili ka siguruar paprekshmërinë e veprimtarisë kriminale të grupit të strukturuar kriminal. E gjithë veprimtaria kriminale mbështetej në bashkëpunimin e grupit kriminal me strukturat e policisë së shtetit, ku përfitimet direkte monetare shkonin tek ish Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri.

Nga veprimet e deritanishme hetimore të kryera rezulton se: – Është kapur dhe sekuestruar një sasi e konsiderueshme lënde narkotike, në masën prej rreth 3.5 ton lëndë narkotike e llojit Cannabis Sativa nga autoritetet italiane të drejtësisë të dyshuara si të trafikuara nga grupi kriminal Moisi Habilaj etj.- Me datë 18.10.2017 është kapur dhe sekuestruar një sasi lënde narkotike prej 3.978 ton (tre tonë e 978 nëntëqind e shtatëdhjetë e tetë kg), e llojit Cannabis Sativa, në banesën e shtetasit në hetim Armand Koçerri, bashkëpunëtor i shtetasve Moisi Habilaj, Florjan Habilaj etj. – Subjektet e dyshuara Moisi Habilaj etj, në komunikimet telefonike dhe bisedat ambientale që rezultojnë nga përgjimet e bëra ndërmejt tyre rezulton të pasqyrojnë detaje të cilat tregojnë përfshirjen në veprimtarinë kriminale të shtetasit në hetim Saimir Tahiri.- Subjektet e dyshuara Moisi Habilaj etj, në komunikimet e bëra ndërmejt tyre rezulton të pasqyrojnë detaje të cilat tregojnë shpërblimet që i japin ish Ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri në funksion të realizimit të veprimtarisë së tyre. – Subjekti në hetim Saimir Tahiri me datë 05.11.2013 ka realizuar shitjen e automjetit me targa AA003GB, tek personi në hetim Artan Habilaj, vëllai i të arrestuarit Moisi Habilaj. – Me datë 16.08.2014, 30.08.2014, 29.08.2014, 08.08.2014, personi në hetim Saimir Tahiri udhëton dhe përdor mjetin me targa AA003GB, i cili sipas aktit të shitjes rezulton të jetë shitur me datë 05.11.2013. Në këto udhëtime rezulton që personi në hetim Saimir Tahiri ka qënë i shoqëruar nga subjektet e tjera të dyshuara Artan Habilaj, etj. Nisur nga sa më sipër, në kushtet e sekuestrimit të lëndës narkotike, dhënies së shpërblimeve nga grupi kriminal funksionarëve të lartë zyrtarë, mbajtjes së kontakteve të vazhdueshme me ish Ministrin e Brendshëm Saimir Tahiri, ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova për ekzistencën e veprimtarisë kriminale dhe përfshirjes në këtë veprimtari të të dyshuarit Saimir Tahiri. Nga detajet e analizuara ka dyshime se ndodhemi para elementëve të figurave te veprave penale të “Trafikimi i narkotikëve” kryer në bashkëpunim, në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, parashikuar nga nenet 283/a/2 dhe 333/a të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë, “Korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë’’, parashikuar nga nenet 260 të Kodit Penal, dhe “Korrupsioni aktiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose i të zgjedhurve vendorë’’, parashikuar nga nenet 245 i Kodit Penal, për të cilat është në hetim shtetasi Saimir Tahiri, deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, për nenet 283/a/2, 333/a dhe 260 të Kodit Penal.Në këto kushte është e domosdoshme që në kuadër të ushtrimit të ndjekjes penale, dhe kur shihet e nevojshme që ndaj një deputeti duhet të caktohet masa e sigurimit të arrestit në burg, ose në shtëpi, heqja e lirisë në cfarëdo lloj forme, kontrolli personal ose i banesës, konform nenit 288 të Kodit të Procedurës Penale, prokurori kërkon autorizim nga Kuvendi.Për sa më sipër, ju drejtohemi me këtë kërkese me objekt dhënia e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit të Kuvendit të Shqipërisë Saimir TAHIRI.

Të nderuar zj./z.Deputetë!Me qëllim për t’i hapur rrugë një hetimi të plotë dhe të gjithanshëm nga ana e Prokurorisë, bazuar në nenet 73/2 të Kushtëtutës se RSH-së dhe 288 të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë, kërkojmë nga Ju dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë, kontrollin personal ose të banesës, së deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shtetasit Saimir TAHIRI.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin!

DREJTUESI I PROKURORISË

BESIM HAJDARMATAJ