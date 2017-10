Vizita e Erdoganit nëSerbi, cilat janë ambiciet e Turqisë në Ballkan? – Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Kthimi i perandorive të vjetra historike është bërë, kohët e fundit, një temë e “dashur” në analizate komentet e specialistëve dhe të njohësve të rrethanave ballkanike. Duket se BE-ja, në kushtet e krizës që e ka përfshirë atë, në Ballkanpo humbet terren, të cilin po synojnë që ta mbushin Turqia e afërt dhe Rusia e largët.

Për “neootomanizmin”, këto kohë, po flasin të gjithë, ndërkohë që doktrina “Thellësia strategjike” e Ahmet Davutoglut (akademik, politikan dhe ish-kryeministër i Turqisë) që promovon një politikë të jashtme më proaktive, të inspiruar edhe nga trashëgimia perandorake turke, është përkthyer në pothuajse të gjitha gjuhët e vendeve të Ballkanit. Në këtë doktrinë, midis të tjerave, “ngrejnë kokë”, sikurse thonë ekspertë përkatës, synimet gjeopolitike të Ankarasë për rivendosjen e lidhjeve me bashkësitë myslimane lokale në rajon. Madje, edhe diplomatët amerikanë kanë shprehur shqetësimin e tyre për “ambiciet” turke në Ballkan.

Sidoqoftë, në vizitën e fundit të presidentit të Turqisë, Rexhep Taip Erdogan, në Serbi, vështirë se mund të gjesh “ambicie” neootomane, sepse Serbia është larg nga të qënit ndonjë aleat historik dhe nuk vuan aspak nga nostalgjia për sulltanët otomanë, pavarësisht nga popullariteti i madh në këtë vend të serialit bllokbaster turk “Sulltani i madhërishëm”.

Vizita e Erdoganit në Serbi kishte shumë më tepër një synim më pragmatik, pasi, gjatë saj, u nënshkruan 12 marrëveshje të reja me qeverinë serbe, ndërkohë që u plotësua edhe marrëveshja për tregtinë e lirë qëështë nënshkruar nga të dy vendet, më 2009. Së bashku me presidentin serb, Aleksandar Vuçiç, presidenti turk, Erdogan, premtoi se vendi i tij do të marrë të gjitha masat që t’i ngrejë në nivele më të larta shkëmbimet tregtaro-ekonomike mes Turqisë dhe Serbisë, nga 800 milionë euro në 1 miliard euro. Duke pasur parasysh përmasat e saj, Serbia është partnerja më e rëndësishme tregtare e Turqisë nga vendet e ish-jugosllave, shumë më tepër sesa Bosnja dhe Kosova.

Sidoqoftë, duke mos u larguar shumë nga ambiciet e veta politike, Erdogani, gjatë vizitës së tij në Serbi, shkoi edhe në Sanxhak (në kufi me Malin e Zi), një zonë me shumicë myslimane, më saktë në kryeqendrën e tij, Novi Pazar, rrugët e të cilit ishin mbushur plot me billborde me fytyrën e presidentit turk, poshtë së cilës dalloheshin fjalët turke, të shkruara më gërma të mëdha, “Hosgeldiniz” (Mirë se erdhe)! “Tito (udhëheqës legjendar jugoslllav) ka ardhur te neve vëtëm një herë. Ja ku na erdhi edhe Erdogani”, tha një banor vendas, atë ditë (11 tetor) që presidenti turk vizitoi Novi Pazarin.

Sidoqoftë, interesant është fakti se Erdogani ka gjetur partner te personi i Aleksandar Vuçiçit që “zanatin” e tij prej politikani e ka filluar te Partia ultrancionaliste Radikale, në vitet ’90, dhe që ka shërbyer si ministër i Informacionit në qeverinë e Sllobodan Millosheviçit. Por, ai nuk është më Vuçiçi i asaj kohe, pasi, tani, ai është bërë “zëri i pragmatizmit”: “Ne nuk jemi më në vitin 1389. Serbia dhe Turqia janë vende mike”, tha ai, duke aluduar për betejen e famshme në Fushë-Kosovë të atij viti kundër ushtrisë turke.

Në fakt, çmimii angazhimit të Turqisëëshë minimal. Nacionalistët në Serbi fërkojnë duart, për shkak të mosmarrëveshjeve mes Turqisë, nga njëra anë, dhe SHBA-së e BE-së, nga ana tjetër, ndërkohë që ka filluar “të lulëzojë” edhe miqësia mes Ankarasë dhe Moskës, aleate e kahershme e Beogradit.

Sido që të jetë, paralajmërimet se Turqia synon që të rivendosë influencën e saj në Ballkan, hiperbolizohen, pasi ajo më tepër, me fuqinë ekonomike të madhe të saj më shumë konsiderohet si partnere ekonomiko-tregtare e fortë, ndërkohë që ajo (Turqia), tani, është përqëndruar, në radhë të parë, në Siri dhe Lindjen e Mesme që janë edhe burimet e problemeve më të mëdha për të.

Lidhjet me të forta me Serbinë, padyshim, që janë një bonus për Turqinë, ndërkohë që doktrina e dikurshme “Zero probleme me fqinjët” duket se është lënë në harresë prej kohësh. Vizita e presidentit turk, Rexhep Erdogan, u vë në qendër të vëmendjes për një kohë të shkurtër dhe pakkush konsideron se ajo do ta forcojë pozitën turke në Ballkan në një plan afatgjatë. Synimet strategjike të Turqisë, tani për tani, janë gjetkë.