Si të aplikoni për një vizë pune në Gjermani  

/-Nëse doni të jetoni dhe punoni në Gjermani mos aplikoni për azil pasi shanset janë zero.

Ambasada Gjermane në Tiranë ka publikuar kriteret e reja, se si ju mund të fitoni një vizë. Kështu, të interesuarit duhet të marrin në konsideratë që caktimi i takimit për vizë lihet vetëm për një person. Për këtë arsye takimet për bashkëshortët dhe fëmijët, pavarësisht nga mosha e tyre, duhet të lihen më vete.

Caktimi i takimit në Ambasadë

“Në çështje vizash Ambasada nuk bashkëpunon as me agjenci udhëtimi, kancelari avokatie apo një operator tjetër komercial, dhe nuk u ofron atyre asnjë privilegj. Rezervimi kryhet përmes vetë aplikuesit”, thuhet në njoftimin e Ambasadës.

Më tej shpjegohet se caktimi i ditës dhe orës së aplikimit është pa kosto, ndërkohë që aplikantët pa një takim do të refuzohen.

Ju duhet të kini parasysh:

Nëse në ditën e aplikimit numri i pasaportës nuk përputhet me numrin e dhënë në sistemin e rezervimit të takimeve, ju nuk do të pranoheni në seksionin e vizave dhe do duhet të rezervoni një takim tjetër.

Paraqitja pa një takim të konfirmuar si dhe aplikimet me mungesë dokumentacioni nuk do të pranohen. Në këto raste, aplikantët nuk do të pranohen në seksionin e vizave.

Nëse ju nuk mund të paraqiteni në një takim, ju duhet ta anuloni atë në kohë në mënyrë që t’i vihet në dispozicion aplikuesve të tjerë. Punonjësit e Ambasadës nuk mund të rezervojnë takime për ju, ndaj lutemi të mos bëhen kërkesa të kësaj natyre.

Regjistrimi i shtetasve shqiptarë

Shtetasit shqiptarë duhet të regjistrohen në listë e cila është e ndarë në kategoritë : Bashkim familjar, kartë blu, punësim § 26 II, Au-Pair, kërkim të vendit të punës, formim profesional, punësimi si staf infermieror, student, bursant, kurs gjuhe, nxënës, shkencëtarë, vit social vullnetar.