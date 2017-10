Mos bëni sikur ziheni, se nuk i ha njeri më këto, pas 18 marsit 2017, bëni ligje se prandaj jeni aty! Gjithë të tjerat janë manipulime të publikut nga çdo anë që të vijnë!

Seancat parlamentare nuk janë as për të bërë gazetari, as ekspertizë kriminalistike, as për shfaqje, as për sociologji, as mitingje postelektorale të pabëra kur duheshin bërë !

Këta kanë ngatërruar çdo gjë, edhe emrin e veprimit, do të thoshte Umberto Eco!