Ministri Ahmetaj/ Gati taksa e re e pronës

Veç heqjes së pragut të TVSh-së, paketa fiskale sjell edhe vendosjen e taksës së pronës bazuar mbi vlerën e tregut. Ministri Ahmetaj, në prezantimin e paketës fiskale, tha se taksa e pronës do të formalizojë të ardhurat për pushtetin vendor. “Taksa mbi pasuritë e paluajtshme do të sjellë formalizëm dhe të ardhura për pushtetin vendor. 2018 është viti i parë që pushteti vendor merr 1 për qind të prodhimit të brendshëm bruto nga buxheti i shtetit”, tha Ahmetaj.

Vendosja e taksës së pronës, bazuar mbi çmimet fiskale të referencës, ka qenë një kërkesë e vazhdueshme e Fondit Monetar ndërkombëtar. Më herët, në raportin e hartuar nga departamenti Fiskal i Fondit Monetar Ndërkombëtar, “Tatimi i pronës bazuar në vlerën e tregut: plani për zbatimin”, rekomandohet se niveli më i arsyeshëm i taksës së pronës mund të jetë nga niveli minimal 0.075 për qind, deri te niveli më i lartë 0.15 për qind i vlerës së tregut të pronës dhe do të paguhet një herë në vit.

Formula që rekomandon Fondi Monetar Ndërkombëtar përfshin llogaritjen e taksës mbi vlerën e apartamentit sipas tregut, por duke përfshirë edhe truallin mbi të cilin është ndërtuar pallati apo vila. Më shumë taksë do të paguajnë ata qytetarë, që disponojnë shtëpi me sipërfaqe më të mëdha. Për tokën bujqësore, FMN-ja propozon taksën 21 euro në vit, apo 1.1 për qind të të ardhurave minimale vjetore të fermerit. Aplikimi i taksës së pronës mbi vlerën e tregut kërkon domosdoshmërisht përfundimin e kadastrës fiskale, e cila do të përmbajë të plota të dhënat për sipërfaqen e pronës dhe vlerën e saj. Projekti pilot fillimisht do të nisë zbatimin në 4 bashki, ato të Tiranës, Fierit, Durrësit dhe Korçës.