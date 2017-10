Ambasada zbulon kriteret specifike, ja profesionet që ju skualifikojnë nga lotaria! Si të aplikoni nëse jeni në proces divorci

Nëse doni të fitoni lotarinë amerikane, është me rëndësi që të njiheni në mënyrë të detajuar me mënyrën e aplikimit, kushtet që duhen plotësuar dhe kriteret që ju kualifikojnë. Të gjithë ata që do të aplikojnë më shumë, jo vetëm nuk shtojnë shanset, por humbasin edhe të paktën mundësi që kanë për të fituar vizën. Në një intervistë për “Ora News”, shefja e njësisë për vizat joemigruese në Ambasadën Amerikane, Emily Enright, dhe supervizori Lorenc Mansaku shpjeguan hap pas hapi rrugën që duhet të ndjekin aplikantët nga plotësimi i formularit deri te marrja e vizës. Me rëndësi është edhe arsimi, si edhe profesionet që kërkohen.

Si po shkon procesi i aplikimit për viza deri më tani? Është i madh numri

i qytetarëve që po aplikojnë?

Emily Enright: Ambasada Amerikane nuk luan asnjë rol në lotari, përzgjedhje apo pranim. I gjithë informacioni i pranimit shkon direkt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendimet merren atje. Ndaj ne nuk kemi informacion se sa shqiptarë kanë plotësuar formularin e lotarisë, apo sesi po shkon procesi.

Pritshmëritë tona janë që edhe këtë vit të jetë i njëjti numër pranimesh si në vitet e kaluara, ku numri i shqiptarëve që kanë aplikuar ka qenë pothuajse në të njëjtat nivele

Pak më parë pohuat që aplikimet shkoj në direkt në SHBA, kush e bën përzgjedhjen atje?

Lorenc Mansaku: Ka një kompjuter dhe çdo gjë është e rastësishme. Ajo që mund

të themi është se çdo aplikimi i vendoset një numër. Ka një formulë, të cilën

e zbaton kompjuteri dhe çdo shteti, në këtë rast Shqipërisë, nuk mund t’i jepet

më shumë se 7 për qind e numrave të rajonit, pra të Europës

Ka një numër fiks sa shqiptarë mund të fitojnë?

Lorenc Mansaku: Ka një numër të caktuar vizash që i jepet çdo rajoni, të cilin e përcakton qendra konsullore në Kentucky dhe çdo shtet nuk mund të marrë

më shumë se 7 për qind të këtyre numrave.

Cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë qytetarët gjatë aplikimit?

Emily Enright: Gabimi i parë që bën shumica e njerëzve është që aplikojnë më

shumë se një herë. Pra, një njeri mund ta plotësojë lotarinë vetëm një herë

gjatë një viti kalendarik.

Nëse aplikon më shumë se një herë dhe fiton automatikisht je i skualifikuar për

shkak se ke bërë shumë aplikime. Një tjetër gabim që konstatojmë, që është i zakonshëm, apo thënë ndryshe një lloj konfuzioni është se kur aplikoni, ju kërkohet që të plotësoni emrin, emrin e dytë dhe mbiemrin.

Shqiptarët nuk kanë emra të dytë dhe nuk dinë çfarë të shkruajnë në atë hapësirë,

ka raste kur shkruajnë mbiemrin. Por nëse ju nuk keni një emër të dytë, thjesht

lëreni atë hapësirë bosh, pra të paplotësuar. Mjafton të klikoni “no meadle name”,

pra nuk kam emër të dytë. Pra, këtu ngatërrohen njerëzit.

Konfuzion ka edhe me fotografitë. Duhet të hiqni syzet kur të dilni foto ose do të skualifikoheni. Prej këtij viti do të bëni një fotografi të re. Nëse keni aplikuar

për lotari vitin e shkuar, nuk mund të përdorni të njëjtën fotografi edhe këtë vit.

Duhet të keni fotografi të re për lotarinë e këtij viti. Kjo bëhet për të parandaluar ashtrimin dhe probleme të tjera që kanë ndodhur në të gjithë botën.

Diçka tjetër që është e veçantë këtë vit është se në momentin që do të ngarkosh një fotografi për aplikimin, duhet të shihni se çfarë fotografie po ngarkoni.

P.sh., nëse unë do të aplikoja për lotarinë, gjatë aplikimit është e rëndësishme që ju të plotësoni fushat për të gjithë anëtarët e familjes.

Pra, unë do të aplikoja për vete,bashkëshortin dhe 3 fëmijët tanë. Unë dhe bashkëshorti kemi binjakë dhe gjatë aplikimit duhet të sigurohem se po ngarkoj foton e duhur për secilin fëmijë, pra nuk mund t’i përziej edhe nëse janë binjakë, prandaj kjo është e rëndë- sishme. Një tjetër gjë që njerëzit ngatërrohen është se kë duhet të përfshijnë në aplikim.

Pra, nëse unë do të aplikoja, do ta bëja për veten, bashkëshortin tim dhe 3 fëmijët tanë.

E njëjta gjë edhe për bashkëshortin, pra nëse edhe ai do të aplikonte, do ta bënte për vete, për mua dhe 3 fëmijët.

Tani ne mund të themi që jemi të divorcuar apo që bashkëshorti im ka qenë i divorcuar më parë dhe ka një fëmijë nga martesa e mëparshme. Bashkëshorti im duhet ta përfshijë atë fëmijë, po ashtu edhe unë, pasi është thjeshtri im.

Ose ka raste kur ke një fëmijë maxhoren dhe ai ka shprehur dëshirën për të mos emigruar në SHBA, por sërish duhet t’i përfshish të gjithëfëmijët gjatë aplikimit nëse jetojnë me ju apo jo.

Edhe nëse jeni në proces divorci, është mirë të aplikoni për secilin pjesëtar të familjes.

Është gjuha angleze një kriter për aplikimin?

Emily Enright: Jo, nuk është kriter për aplikimin.

Ndalemi pak te parametrat e fotografisë, si duhet të jenë për të mos u penalizuar?

Lorenc Mansaku: Mënyra sesi është konfiguruar sistemi është i atillë që nuk lejon fotografi të cilat nuk janë në formatin e kërkuar, pra 600 me 600 pixel deri në 1200 me 1200 pixel. Tjetra që ka rëndësi po ashtu është se duhet të hiqen syzet.

Në faqen zyrtare http:/ /www.dvlottery.state.gov ka edhe një foto të hedhur, e cila shërben si ilustruese për të orientuar aplikantët mbi parametrat që kërkohen sa i takon fotografisë.

Nëse ti tenton të ngarkosh fotografinë e gabuar,sistemi nuk do të lejojë që ti të kryesh me sukses aplikimin

Sa i takon aplikimit të familjarëve, cilët kanë më shumë shanse për të fituar lotarinë, burri apo gruaja?

Lorenc Mansaku: Nuk ekziston një favorizim i tillë, pra si burri, ashtu edhe gruaja janë po njësoj të favorizuar. Përzgjedhja për lotarinë është tërësisht e rastësishme. Ambasada Amerikane nuk ka asnjë rol në këtë përzgjedhje.

Kodi i çdo aplikanti nuk bën identifikimin e tij në bazë gjinie. Është e udhës që para aplikimit të njiheni me udhëzimin dhe kriteret që ai përcakton.

Është për të ardhur keq që na vijnë persona të cilët skualifikohen pasi nuk kanë

arsimimin e duhur. Por që ne jemi të detyruar që të zbatojmë ligjin.

Kur një aplikues nuk plotëson kushtin e arsimimit, por ka një zanat, p.sh., është elektricist apo fermer, çfarë ndodh me aplikimin e tij?

Emily Enright: Ne i inkurajojmë njerëzit që të aplikojnë duke u bazuar në arsimimin e tyre dhe arsyeja pse ndodh është se teknikisht ju nuk mund të kualifikoheni për të fituar viza. Për punën dhe arsimimin aplikohet një standard i lartë.

Nëse nuk plotëson kriterin e arsimimit të duhur dhe kërkon të aplikosh duke u bazuar te puna, atëherë nëse shkon në portalin e lotarisë në internet, ka dritare të posaçme për

faqen e departamentit të punës ku verifikohet nëse profesioni yt është në listën e profesioneve të kërkuara.

Mos lexoni vetëm emrin eprofesionit, por edhe përshkrimin që jepet më poshtë. Një shembull që mund t’ju jap është menaxher ndërtimi. Shumë njerëz e quajnë veten menaxher ndërtimi vetëm sepse mbikëqyrin dy apo tre njerëz dhe menaxhojnë projektet e tyre.

Por përcaktimi ynë për profesionin e menaxherit të ndërtimit është dikush që mund të ndërtojë ndërtesat sipas standardeve të rregullave të sigurisë që mund t’i rezistojnë një

tërmeti dhe të dijë si të përdorë testet shkencore inxhinierike për t’u siguruar se ato ndërtesa mund t’i rezistojnë një tërmeti. Pra, ju mendoni se e plotë-soni këtë kriter, se jeni menaxher ndërtimi, por nëse lexoni të gjitha kërkesat e mëposhtme, kuptoni që s’mund ta

kryeni këtë punë pa arsimimin e duhur.

Teknikisht ka njerëz që kualifikohen bazuar vetëm në punën e tyre. Rregullorja përcakton që ky standard duhet të jetë shumë i lartë, ndaj edhe duhet të tregoheni të kujdesshëm gjatë plotësimit të formularit.

A kualifikohen të gjithë njerëzit që fitojnë lotarinë?

Emily Enright: Jo. Të fitosh lotarinë, të jepet mundësia të aplikosh për viza dhe pasi aplikoni, duhet të plotësoni një kualifikim të veçantë duke përfshirë arsimin dhe kërkesat për punë. Ne shohim njerëz çdo ditë që fitojnë lotarinë, por që nuk plotësojnë kushtet e arsimit dhe të punës e fatkeqësisht ne duhet t’u mohojmë atyre vizat. Kjo është diçka tejet

e vështirë për mua dhe kolegët e mi, ndaj edhe kemi ndërmarrë këtë fushatë për të mos lejuar që askush të penalizohet për shkak të gabimeve që mund të bëjë gjatë plotësimit të formularit.

Pasi një qytetar ka plotësuar formularin, a ka një filtër për të kuptuar nëse deklarimi i tij është i saktë apo i gabuar?

Lorenc Mansaku: Kjo është një pyetje me mjaft interes, por nuk ka një filtër paraprak. I vetmi moment kur shikohet kualifikimi i një personi është kur ai paraqitet për të dhënë intervistën.

Ndaj është shumë e rëndësishme që përpara aplikimit të shikohen rregullat. Dua të vë në dukje se të gjithë ata që aplikojnë duhet të kenë një adresë elektronike të vlefshme, pasi prej 1 majit të vitit të ardhshëm mund të verifikojnë nëse kanë fituar apo jo.