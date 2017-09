Kryeministri i Kosovës Ramush Hardinaj, vizitë zyrtare në Tiranë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ndodhet sot Tiranë për një vizitë zyrtare. Kjo është vizita e tij e parë jashtë shtetit pas marrjes së detyrës në krye të qeverisë. Në këtë kuadër pala shqiptare ka zhvilluar një ceremoni mirëseardhje në Pallatin e Brigadave. Shefi i qeverisë shqiptare takimin e parë do ta zhvillojë me homologun e tij, Edi Rama dhe më pas një takim dypalësh mes delegacioneve.

Në orën 11.00, do të zhvillohet takimi inaugural i Komisionit për organizimin e Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, nën kryesinë e dy Kryeministrave. Më pas në orën 11.30, dy Kryeministrat do të kenë një Konferencë të përbashkët për shtyp.

Kryeministri i Kosovës do të ketë gjithashtu takime me Presidentin e Shqipërisë, Ilir Meta dhe kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë, Gramoz Ruçin Haradinaj pritet të takohet edhe me kryetarin e PD-së, Lulzim Basha. Në varësi të axhendës, do të ketë edhe një takim mes Haradinajt dhe ish-kryeministrit shqiptar, Sali Berisha.