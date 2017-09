Tjetër operacion në Durrës, zbulohen armë, tritol dhe kanabis

Specialistët e Seksionit për Narkotikët finalizojnë operacion të dytë brenda pak orësh të koduar “Shkëmbi i Kuq”. Në këtë aksion është sekuestruar 68.3 kg lëndë narkotike Cannabis Sativa, 408 gr fara kanabis sativa dhe municione luftarake.

Gjatë kontrollit të ushtruar në vendin e quajtur “Guri i Kuq” , në pyllin e fshatit Barkanesh, Krujë janë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provave materiale: 3 fuçi plastike brenda të cilave janë gjetur 15 thasë plasmasi me peshë rreth 68.3 kg lëndë narkotike e dyshuar e llojit kanabis sativa; një kavanoz qelqi, i gjetur brenda një thesi, i mbushur me farëra të dyshuara të llojit kanabis sativa, me peshë rreth 408 gr; 2 kallëpe tritoli me peshë 100 gr secili; 1 granatë ofensive; 1 ndezës unifikues granate; 1 armë gjysmë automatike model 56; 283 copë fishekë mod 63 dhe fishekë luftarakë të kalibrit 7.62 mm dhe 1 krehër për armë automatike, model 7.62 mm.

Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Materialet i kaluan Prokurorisë Durrës për veprime të mëtejshme për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” dhe”Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.