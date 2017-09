Basha: Rama po saboton Vettingun, ky është akt djallëzor

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka hedhur akuza mbi kryeministrin Rama se po saboton procesin e Vettingut. Gjithashtu shefi i opozitës tha se të enjten Partia Demokratike do të propozojë amendamentet që kanë të bëjnë me organet e pavarura të Vettingut, që të kenë mbështetjen e plotë financiare.

“Rama po saboton që në hapin e parë Vettingutn. Ai duhet të ndajë mendjen, ose me bandat o se me drejtësinë. Organet e Vettingut kanë bërë një kërkesë për tu mbështetur sipas ligjit me personelin që do t’i ndihmojë me procesin e shqyrtimit të integritetit, profesionalizmit dhe ndershmërisë së gjyqtarëve me qëllim që procesi i Vettingut të procedojë pa vonesë.

Edi Rama ka vendosur ta sabotojë që në hapin e parë procesin e Vettingut. Me urdhër të Edi Ramës mazhoranca ka shkurtuar me 40% kërkesat e komisioneve të Vettingut. Edhe sot e dëgjuam Ramën të justifikonte këtë si një akt gjoja për të mbrojtur paranë e taksapaguesit.

Në fakt është i njëjti Edi Ramë që ka zgjidhur thesin dhe paguan më shumë personel në kryeministri sesa paguan Trump në Shtëpinë e Bardhë. Gjysmën e ka sharës me pagesë të kundërshtarëve politike. Para për sharës me pagesë ka plot. Ndërsa për procesin e Vettingut nuk gjenden para për këshilltarët e organeve të Vettingut. Ky është një akt djallëzor i sabotimit të reformës në drejtësi.

Të enjten do të propozojmë amendamentet atë që kanë kërkuar organet e pavarura të Vettingut, që të kenë mbështetjen e plotë financiare”, tha Rama gjatë një deklarate për mediat.