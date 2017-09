Qato takim me sipërmarrësit/Luftë pa kompromis ndaj çdo zyrtari të korruptuar që bëhet pengesë për ju

Ministrja e Sipërmarrjes, Sonila Qato zhvilloi një mëngjes pune me përfaqësues të bizneseve. Ajo ka garantuar, gjatë fjalës së saj krijimin e urave të komunikimit mes biznesit dhe qeverisë, ndërkohë që rolin ndërmjetësues në këtë funksion, sipas saj do e luajë Ministria për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

“Të gjitha problemet e sipërmarrjes do të kenë një derë të hapur me qëllim që të konsolidojmë një marrëdhënie të ngushtë përmes rolit të Ministrit të Shtetit. Ju përcjell mbështetjen e kryeministrit për ndërtimin e një klime biznesi, ku e gjitha administrata shtetërore vihet në dispozicionin tuaj. Duhet të punojmë për ta kthyer Shqipërinë në një vend miqësor për tërheqjen e sipërmarrjes. Kjo do të ndodhë përmes krijimit të një platforme të komunikimit mes nesh. Duam të udhëheqim sipërmarrjen drejt një modeli të suksesshëm, ndërkohë që ju duhet të bëheni promotorë të nxitjes së transparencës, përmes kushteve të barabarta dhe pjesëmarrjes në një mjedis të shëndetshëm për biznesin”, u shpreh Qato.

Gjithashtu, ministrja për Sipërmarrjen apeloi për shmangien e burokracive nga administrata dhe burokracive nga ana e zyrtarëve të saj.

“Çdo orë e humbur me burokracitë në administratën shtetërore ulin dëshirën për të investuar në ekonominë e vendit, e cila duhet të jetë konkurruese në vend dhe në rajon. Luftë pa kompromis ndaj çdo zyrtari që vepron me burokraci me ju. Prandaj duhet të ndërtojmë themelet për një shoqëri moderne, ndaj gjej mbështetjen tuaj në këtë takim”, u shpreh Qato.

Nga ana tjetër ministrja ka kërkuar nga sipërmarrësit që të denoncojnë çdo pengesë që mund të haset në çdo zyrë shteti, duke deklaruar se zyra e saj do të jetë gjithnjë e hapur për bashkëpunim.

“ Zyra ime është hapur dhe është një “matricë” e re bashkëpunimi me ju. Po aq serioze duhet të jetë edhe çdo ide që paraqitet nga ju me qëllim që t’i përcillet qeverisë, ndaj është i rëndësishëm kontakti ynë i përbashkët. Denonconi çdo pengesë që do të hasni në çdo zyrë të shtetit, apo përballë çdo zyrtari që nuk iu shërben në kohë reale. Duhet të shtojmë numrin e sipërmarrësve në vendin tonë, ndërkohë qeveria do të jetë në krah të çdo investitori strategjik të huaj apo vendas. Duhet të krijojmë skema të qarta funskionaliteti mes biznesit dhe qeverisë”, u shpreh ministrja.

Në përfundim të fjalës së saj, Qato theksoi se Këshilli Kombëtar Ekonomik do të jetë një nga pikat e axhendës, ndaj sipas saj, diskutimi ditët në vijim do të nxisë bashkëpunimin e plotë me dhomat e tregtisë.

Nga ana e tij, Presidenti i Binzes Albania, Luan Bregasi përveç se shprehu kënaqësinë që tashmë sipërmarrja ka një Ministri që mbron interesat e saj, kërkoi ngritjen e një njësie operacionale apo edhe zhvillimin e mëngjeseve periodike të punës, për të dëgjuar problemet e bizneseve.