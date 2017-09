Pronat, si realizohet juridikisht zgjidhja individuale nëpërmjet Strasburgut

Nga Prof. Dr. Gëzim BOÇARI

Të bëjmë shtet ka përsëritur shpesh Kryeministri Edi Rama gjatë ushtrimit të detyrës si shef i

ekzekutivit shqiptar. Që gjërat t'i themi ashtu siç janë, pas vitit 1945 deri në 1991 Shqipëria

kishte Shtet por kishte shtetin e diktaturës që ndërtoi Enver Hoxha dhe për 45 vjet drejtoi sipas

doktrinës së Marksizëm -Leninizmit. Në atë kohë ligjet zbatoheshin dhe në atë shtet jo vetëm

kundërshtarët politikë, por edhe pronarët që mund të ishin luftëtarë antifashistë të orëve të

para konsideroheshin armiq të klasës (proletarëve), janë burgosur e keqtrajtuar apo

persekutuar si kulakë. Në atë kohë Shteti jepte dënim kapital për një mendim të shprehur në

kafene apo në mbledhje.

Në 1991 revolta popullore përmbysi shtatoren e diktatorit, por mentaliteti mbeti dhe politika u

fut dhe po vazhdon në drejtim të gabuar dhe jo në drejtimin e respektimit të lirive dhe të

drejtave të njeriut. Doktrina ose parimet që kanë zbatuar drejtuesit e partive politike pas 1991

është pëzierje e elementeve të çrregullt të ekonomisë së tregut me kleptokracinë në terren të

papërgjegjshmërisë. Kjo e ka kriminalizuar shtetin. Në këto 26 vjet vazhdon të quhet demokraci

pluralizmi pseudodemokratik, zbërthimi i Shtetit dhe vjedhja sipas modelit të Katovicës që la

pas Ramiz Alia. Në bindjen time kryeministri ka shumë të drejtë për kërkesën të bëjmë Shtet

dhe këtë nuk e kundërshton askush nëse me fjalën Shtet, kuptojmë shtetin demokratik, ndarjen

e politikës dhe drejtësisë nga krimi i organizuar.

Kërkesa e Kryeministrit për të bërë shtet përputhet me kërkesat e të gjithë popullit shqiptar,

por dhe me kushtet e Rezolutës së Parlamentit Europian të datë. 15.02.2017. Këto kërkesa kanë

vlerë të padiskutueshme por këtu ka "diçka" që pengon, diçka që nuk shkon pasi lojrat politike

për 26 vjet i kanë kthyer kërkesat e mësipërme në shifra zero që i mungon numuri një përpara

që ato të marrin vlerën e tyre reale. Në kushtet e sotme të Shqipërisë njëshi i munguar para

zerove është zbatimi i detyrimit të Shtetit për kthimin dhe kompesimin e pronës së grabitur tek

i zoti në përputhje me nenin 181 dhe 41 të Kushtetutës. Duke mohuar pronën e trashëguar

politika na ka mashtruar dhe masakruar për 26 vjet. Këtë duhet ta kuptojë çdokush që mendon

të mirën e Shqipërisë përfshi të majtë apo të djathtë.

Pas vitit 1991, për 26 vjet vjedhjen e pronave të shqiptarve po e mbështet shteti, noteri,

gjyqtari, drejtori i ZRPP, drejtori i ALUIZNit dhe shumë hallka të tjera sepse nga e majta dhe e

djathta për të maskuar vjedhen e pronës në kushtet e pluralizmit u zbatua platforma e

"Katovicës". Prona private është dallimi midis sistemit diktatorial komunist nga i cili duam të

shkëputemi dhe demokracisë së modelit euroatllntike ku dëshirojmë të shkojmë. Ku shkon

shoqëria shqiptare nëse partitë politike e të dy krahëve vazhdojnë ta anashkalojnë anarkinë e

tutujve të pronësisë?

Me gjyq dhe pa gjyq sistemi i diktaturës në 45 vjet ka pushkatuar 5-6 mijë shtetas. Në Kuvend

kryeministri Edi Rama dhe jo vetëm ai, por edhe deputetë të tjerë kanë deklaruar se për shkak

të anarkisë së titujve të pronësisë kanë humbur jetën mbi 8000 njerëz. Deklarohet se gjyqtarët

nuk justifikojnë pasurinë dhe këtë do ta hetojë Vetingu. Kjo është e drejtë por ky veting, nuk do

jetë i suksesshëm dhe rrezikon të degradojë në gjobëvenie nëse nuk përfshin Kuvendin dhe

Qeverinë, në raport me detyrimet kushtetuese dhe denoncimet tona për pronën.

Bërja e shtetit, demokratik, që respekton të drejtat e njeriut, kërkon bashkimin e pronarëve, të

përndjekurve dhe diasporës për zgjidhjen e drejtë e problemit të pronës së grabitur.

Rivendosja e të drejtës kushtetuese të shtetasve mbi pronën e mohuar dhe të grabitur në

emër të ligjit

1. Prona është një nga prioritetet kryesore për integrimin në Bashkimin Europian, si dhe për

marrjen e statusit si vend anëtar. Ndaj kërkohet ngritja e një strategjie për arritjen e zgjidhjes

përfundimtare.

2. Kthimi dhe kompensimi duhet të përcaktohen me ligj të Kuvendit si detyrim i Shtetit. Sipas

këtij ligji në zbatim të nenit 181 të Kushtetutës, Shteti duhet të hapi regjistrat e shtetëzimit dhe

konfiskimit të pasurive të patundëshme dhe të dallojë se në vitin 1991, pas abrogimit të

Kushtetutës komuniste të vitit 1976, cilat prona janë të shtetit dhe cilat prona janë prona që u

janë konfiskuar qytetarëve dhe Shteti demokratik që në vitin 1991, kishte detyrimin kushtetues

që t'i kthente tek subjekti i shpronësuar, pavarësisht nga zëri kadastral i pronës në momentin e

kthimit.

3. Në zbatim të Kodit të Proçedurës Administrative për aktet absolutisht të pavlefshme, Neni

116 etj, nëpërmjet proceseve të rregullta gjyqësore, Shteti të shpalli NUL vendimet dhe

transferimet e bëra pas vitit 1991, vetëm për ato prona ku Komisionet e pronave dhe

institucionet e tjera të shtetit, pronat që në zbatim korrekt të detyrimeve kushtuese duhet ti

kthenin tek pronari i ligjëshëm, ato i ndryshuan emrin e pronarit dhe i transferuan në përsona

të tretë.

4. Kompesim financiar ose mënyra të tjera kompensimi të pasurive të paluajtëshme të

subjekteve të shpronësuara nga regjimi komunist, ligji të parashikojë vetëm për pronat të cilat

nuk mund të kthehen fizikisht tek pronari original, pasi për shkak të kohës janë asgjesuar dhe

nuk egzistojnë (fabrika, punishte, etj), të pronave që gjatë regjimit diktatorial u tjetërsuan për

nevoja publike si godina banimi, rrugë, spitale ose nevoja të tjera publike si dhe pronat që edhe

sot vazhdojne të përdoren për nevoja publike .

5. Përfundimi i proçesit të kthimit dhe kompensimit të pronave, të jetë procedurë që do të

kryhet nga institucionet shtetërore, brenda një afati te shkurter kohor prej pak muajsh, dhe

prona t'i kthehet subjektit të shpronësuar. Zbatimi nga Shteti i nenit 181 dhe 41 të Kushtetutës,

eliminon faturën financiare që imponon legjislacioni aktual, eliminon pasigurinë e titujve të

pronësisë dhe kohen e gjatë të parashikuar nga politika aktuale, me pretendimin për zgjidhen e

problemit nëpërmjet kompensimit, hap rrugën për investimet e huaja private, realizon

stabilitetin social dhe ekonomik duke bërë të mundur, zhdukjen e konflikteve ndermjet

familjeve dhe brenda familjes. Në rastet kur subjekti i shpronësuar ka kundërshtime, për

pronën që i kthehet trungut familjar të shpronësuar a do të ketë të drejtën ti drejtohet rrugës

gjyqësore.

Për shkak të mungesës së vullnetit politik, Shoqata "Pronësi me Drejtësi" dhe shoqatat e tjera

të pronarëve "Krahina Jonë", "Bregdeti" etj me shtrirje më të lokalizuar janë investuar

individualisht, për kthimin e pronës tek i zoti. Shoqatat kanë bërë të pamundurën për ta

mbajtur të gjallë kauzën, por drejtuesit e Shtetit për 26 vjet e kanë intriguar zbatimin e

detyrimeve kushtetuese , duke i bërë ligjet ashtu siç ju ka interesuar krerëve të oligarkisë

politike, duke e devijuar kthimin fizik të pronës së grabitur tek i zoti. Përpjekja e Qeverisë

nëpërmjet ligjit 133/2015, për të justifikuar dhe maskuar shkeljet monstruoze me pronën të

akumuluara prej vitit 1991, kanë dështuar pasi defakto këtë ligj e ka rrëzuar Gykata e

Strasburgut. Kundërshtimi i Strasburgut për t'i kompensuar 5 dosje sipas kërkesës e Qeverisë

është gjithashtu garanci për korigjime të rëndësishme në legjislacionin për pronat. Unë nuk

mund të parashikoj kohën dhe nëse do bëhen korrigjime të tjera, apo një ligj i ri që do

detyrojnë legjislativin dhe ekzekutivin shqiptar të zbatojë kushtetutën, por jam i sigurtë se e

drejta e pronës do respektohet. Juridikisht zgjidhja individuale nëpërmjet Strasburgut për çdo

trung familjar realizohet me proçese gjyqesore brenda vendit, ku ankuesi të kërkojë kthimin

fizik të pronës dhe kompensim vetëm për ato pjesë që janë tjetërsuar për nevoja publike, me

vlerën që tashmë GJEDNJ e ka përcaktuar. Pas përfundimit të gjyqeve brenda vendit, nga

ankuesi pa humbur kohë ankesa duhet dërguar në Strasburg. Sa më shumë ankesa të drejtohen

ne Strasburg aq më mirë sqarohet situata për Strasburgun dhe kështu e drejta e pronës afrohet.

Bashkëpunimi bën të mundur këtë qasje ndryshe, më të thelluar që na lejon të shfrytëzojmë të

gjitha mjetet dhe mundesitë demokratike të kohës.

Këto 25 vjet pas vitit 1991 e deri sot kanë bindur pronarët se qëndrimi në sqetullën e kësaj apo

asaj partie politike rezultoi se është dështim i programuar. Që kauza jonë e përbashkët të

zgjidhet mirë, shpejt dhe pa shpenzime kërkon bashkimin dhe solidaritetin tonë në rrugën

politike dhe konkretisht formimin e një formacioni politik kompakt dhe të qartë në kërkesën

për pronat dhe të drejtat e tjera të mohuara. Pronarët, janë të persekutuarit e pas vitit 1991,

ata së bashku me të përndjekurit dhe diasporën janë grupe te lidhura pazgjidhshmërisht me

njera – tjetrën lidhur me kërkesën që shteti të ketë detyrimin ti kthejë secilit pronën e grabitur.

Prona është kërkesë që intreson dhe biznementët që duan të kërkojnë investime të huaja

private, të zhvillojnë industrinë turistike etj.

Në planin shoqëror, nisur nga grupet e intereseve që përfaqesojnë, për problematikat dhe

pengesat që këto dy grupe parësore interesi, hasin në realizimin e misionit te tyre për

rivendosjen e të drejtave të mohuara me dhunë dhe mashtrime prej vitit 1945 e deri sot

Shoqatat e Pronarëve dhe ato të Përndjekurve Politike, janë dy anët e një medaljeje. Këto

shoqata pavarësisht nga mendimet ndryshe apo grindjet eventuale midis kryetarëve, për

renditje në kontributet që ata kanë dhënë, ka ardhur koha të ndryshojmë mënyrën e veprimit

për realizimin e të drejtave të shkelura. Duhet të realizohet një bashkëpunim dhe

bashkërendim, pa asnjë kusht për platformën e pronës, nga të gjitha shoqatat që mbrojnë

interesat e pronarëve dhe të përndjekurve. Nëse kryetarë dhe persona të vaçantë do të gjejnë

sebepe për t'u grindur dhe jo mirëkuptim e bashkëveprim atëhere "Katovicën" , pavarësisht se

kush e instaloi, nuk duhet ta kërkojmë askund tjeter por e kemi në mes nesh. Kryetari i

Shoqatës "Pronësi me Drejtësi", z. Rrapo Danushi në shkrimi botuar në gazetën "Ballkan" datë

16 Shkurt 2017, ju thotë publikisht politikanëve "Jepini fund katrahurës me pronat". Të njëjtën

kërkesë ka bërë dhe Kryetari i Koalicionit të disa shoqatave të pronarëve z. Axhem Imeri datë18

Shkurt, po në gazetën Ballkan.

Kthimin tek i zoti të pronës së grabitur në përputhje me kushtetutën dhe me vendimet e

Strasburgut është nevojë immediate pë të plotësuar kërkesën e të gjithë shqiptarëve që e duan

Shqipërinë tokë të shqiptarëve.