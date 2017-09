MAS: Përfundon njësimi për 637 diploma të huaja

Ministria e Arsimit ka përfunduar njësimin e diplomave për 637 të rinj të cilët kanë përfunduar studimet jashtë vendit. Në faqen zyrtare të MAS-it janë publikuar listat me emrat e studentëve të cilët tashmë mund të paraqiten për të tërhequr diplomat. Të gjithë ata që kanë studiuar jashtë e dëshirojnë të bëjnë njësimin e diplomës në Shqipëri, duhet të aplikojnë online ose në formë shkresore. Studenti duhet të paraqesë formularin e aplikimit të plotësuar individualisht, diplomën ose certifikatën që vërteton përfundimin e studimeve, listën e notave dhe/ose suplementin e diplomës, fotokopjen e kartës së identitetit apo pasaportës dhe mandatpagesën. Të gjitha dokumentet e sipërpërmendura duhet të dorëzohen pranë MAS-it dhe të jenë origjinale ose fotokopje të njësuara me origjinalin.

Dokumentacioni i dërguar me postë depozitohet në Sektorin e Protokollit në MAS, ku merr dhe numrin e regjistrit përkatës. Kur aplikimi kryhet vetëm hard-copy, Sektori i Protokollit regjistron dhe hedh të dhënat në sistemin online. Në përfundim të procedurës, Sektori i Protokollit i dërgon me email aplikantit username dhe pasuordin e tij. Në rastet e aplikimit online, kandidati njoftohet automatikisht me email për plotësimin e aplikimit. MAS-i bën me dije se Sektori i Njohjes së Diplomave, kryen verifikimin e autenticitetit të diplomës apo certifikatës në rastet kur këto dokumente nuk janë të pajisura me Vulë Apostille/Legalizim, njofton MAS.

LISTA E DIPLOMAVE TË NJËSUARA NË SEKTORIN E NJOHJES SË DIPLOMAVE

1. Achile Aveta

2. Achilleas Papatheodorou

3. Adela Brari

4. Adlej Pici

5. Adriana Bozhiqi

6. Adriatik Rexhaj

7. Adriatik Xhaferri

8. Afërdita Berisha

9. Afërdita Nimani

10. Agim Bujari

11. Agim Dërguti

12. Agron Qato

13. Agron Sojati

14. Aida Grabocka

15. Aida Koka

16. Ajet Gashi

17. Ajina Usha

18. Alba Kacani

19. Alba Mita

20. Alban Dedja

21. Alban Meça

22. Albana Sykja

23. Albano Jaho

24. Albert Musta

25. Alberto Giolito

26. Albina Alikaj

27. Albnore Durmishi t Devetaku

28. Alboren Hasanbelliu

29. Albulena Ukimeraj

30. Aleksandros Zoga

31. Alessandro di Gregorio

32. Alfred Çerepi

33. Alfredo Genco

34. Alice dall’Asta

35. Alket Malo

36. Alket Zani

37. Alkida Prodani

38. Alma Gjergji

39. Alma Shehu Lokaj

40. Altin Dosti

41. Altin Lapaj

42. Altin Skënderaj

43. Amanda Doll

44. Amr Daw

45. Ana Çeçaj

46. Andrea Shllaku

47. Andreas Bazeos

48. Andri Deda

49. Ani Milo

50. Anila Ismahil

51. Anila Meta

52. Anis Lamllari

53. Anisa Gjika

54. Anisa Halili

55. Anisa Zhamo

56. Anita Neziri

57. Antonella Toma

58. Antonio Pascarella

59. Anxhela Gina

60. Arakela Qeli

61. Arbenita Murseli

62. Arbias Lutfiu

63. Arbor Paja

64. Ardi Veliu

65. Ardian Ramadani

66. Ardiana Qorraj

67. Ardit Drenova

68. Ardit Kurti

69. Ardit Metani

70. Ardita Kokaj

71. Areti Angjeli

72. Ariana Xhemajli

73. Arianit Krypa

74. Arijana Gashi

75. Aristomenis Giannopoulos

76. Arjan Shahini

77. Arjola Kaci

78. Arlind Dervishaj

79. Armel Hasani

80. Armer Juka

81. Arni Bello

82. Arsena Alla

83. Arsim Begunca

84. Arta Cekani

85. Arta Mehmeti

86. Artenisa Valle

87. Artur Balla

88. Asimakis Pappas

89. Asllan Allushaj

90. Asllan Axhanela

91. Aurel Bushi

92. Aurel Sulaj

93. Aurelian Salajanu

94. Aurora Boco

95. Avdyl Bajrami

96. Avdyl Kastrati

97. Bahar Osmanlioglu

98. Bahrie Besimi

99. Baresha Belishaku

100. Bekim Avdiaj

101. Bekim Hysaj

102. Bekim Stafai

103. Bekim Syla

104. Benard Feleqi

105. Beqir Behrami

106. Bergin Gjonaj

107. Bernard Balla

108. Besarta Taci

109. Besford Bullari

110. Besiana Tifeku

111. Besim Arifi

112. Besjan Xhuglini

113. Besmir Cacurri

114. Besmir Haxhiaj

115. Beti Kumi

116. Betim Beja

117. Betim Gjoshi

118. Bianka Shima

119. Bledar Ali

120. Bledar Bufi

121. Bledar Hodo

122. Bledar Koliçi

123. Blegina Hado

124. Blerim Iballi

125. Blerim Tafaj

126. Blerina Bombaj

127. Blerina Hankollari

128. Blerina Hasaj

129. Blerina Rista

130. Blerina Xheraj

131. Blerta Gjonçari

132. Blerta Haliti

133. Blerta Kabashi

134. Blerta Topi

135. Bojken Sinaj

136. Bora Hajdini

137. Breta Baba

138. Bruno Salliu

139. Bujar Hajdarmataj

140. Bukurie Bashukaj

141. Burim Mexhuani

142. Carmelo Rizzo

143. Charles George Linderman

144. Christopher Dale Leazer

145. Christopher J. Tushaj

146. Concetta Marotta

147. Constantino Manes Gravina

148. Costantino Zingaretti

149. Dalip Lyla

150. Danilo Zichichi

151. Dardan Kelmendi

152. Denada Stoja

153. Denis Ndreko

154. Denis Selimi

155. Denor Marku

156. Dhurata Nixha

157. Diana Sejdiu

158. Diana Toçka

159. Diljana Ymeri

160. Dimitrios Skampardonis

161. Dolores Hilaj

162. Donard Braha

163. Donarda Nelollari

164. Donato Barnaba

165. Donatos Vassiliu

166. Dorian Meta

167. Dorian Tola

168. Dorin Rama

169. Dritan Kudra

170. Dritan Vokshi

171. Driton Fetahu

172. Driton Haxhiu

173. Driton Saqipi

174. Durim Delishaj

175. Eda Jaupi

176. Eddy Lorenzo Zepponi

177. Edison Koçi

178. Edjola Hoxha

179. Edlira Dekovi

180. Edlira Leazer

181. Edmir Ballabani

182. Edmond Voci

183. Edon Qersari

184. Edrin Pasko

185. Edval Zoto

186. Edvina Polaj

187. Edyta Piwowar

188. Elena Pici

189. Elgerta Zaimi

190. Elhami Mustafa

191. Elida Domazeti

192. Eliona Zhonga

193. Elona Pinguli

194. Elson Gjoni

195. Elton Arapi

196. Elton Bregu

197. Elton Kishta

198. Elvin Mëhilli

199. Elvin Salavaçi

200. Elvis Sejdiaj

201. Elvisa Drishti

202. Emiliano Giampa

203. Emine Daci

204. Emirjon Hysenbelliu

205. Endri Kote

206. Endri Meksi

207. Enea Bamallari

208. Enea Korkuti

209. Enea Rapo

210. Enejda Veliaj

211. Eni Kodra

212. Enida Peci

213. Enis Berisha

214. Enis Veseli

215. Enisa Terniqi

216. Enkela Gkiata

217. Enkela Hazizi

218. Enkelana Lekli

219. Enkelana Lekli

220. Eno Jegeni

221. Enrico Magagnini (2)

222. Entela Dervishi

223. Entela Dervishi

224. Enver Daci

225. Enxhi Kallogjeri

226. Enxhi Naxhaku

227. Eolita Selmanaj

228. Eralba Zenelaj

229. Erald Xhindi

230. Erda Prençi

231. Ergi Xhoxhaj

232. Eridona Pupla

233. Eriola Komini

234. Erion Çerekja (2)

235. Erion Meta

236. Erion Vladi

237. Eris Poshi

238. Eris Rexha

239. Erjona Keqa

240. Ermal Koxhaj

241. Ermal Kukaj (2)

242. Ermal Meta (2)

243. Ermal Milla

244. Ermal Mlika

245. Ermira Rexhaj

246. Ernest Balili

247. Ernesto Alicicco

248. Ersi Dule

249. Ersida Buraniqi

250. Ervin Kostandini

251. Ervis Deda

252. Ervis Peçi

253. Erwin Jacques Rooze

254. Etion Kapedani

255. Etleva Mazhi

256. Euron Çela

257. Evanthia Bozhori

258. Evanthia Bushi

259. Evisa Bogdani

260. Evisi Nastasi

261. Fabio Benvenuti

262. Fabiola Bakalli

263. Fatih Dagdelen

264. Fatime Hasani

265. Fatjon Mlloja

266. Fatjon Mlloja

267. Fatlum Rruga

268. Fatmir Agaj

269. Fatmir Qarri

270. Fatos Kojqiqi

271. Felisia Martini

272. Ferahnur Simsek

273. Fidane Spahija

274. Filiz Yilmaz

275. Filjor Broka

276. Fisnik Dafota

277. Flavia Furriku

278. Flavja Guza

279. Flora Vako

280. Florent Veliu

281. Florian Dushi

282. Florian Progri

283. Florian Rizvanolli

284. Floriana Jemini

285. Florimont Gojani

286. Florina Tafçiu

287. Florjan Bombaj

288. Francesco Concetto Lagana

289. Françesk Gjonej

290. Fregen Dedja

291. Furio Poli

292. Garufala Zhonga

293. Gazmend Krasniqi

294. Genci Shehu

295. Genhard Tahirbegolli

296. Genti Lulo

297. Gentian Isaku

298. Gentian Mete

299. Gentian Tota

300. Gentjan Fani

301. Geralda Përrenjasi

302. Gerard Mertikian

303. Gertian Qeraca

304. Gëzim Ramadani

305. Gian Andrea Giacobone

306. Gian Luigi Alicicco

307. Gianluigi Bergamaschi Marsella

308. Giorgio Mustafaraj

309. Giosia di Saverio

310. Giouda Tzounti Levi

311. Giovanni Bona

312. Giovanni Francesco Acri

313. Giuseppe Tritto

314. Gjergji Prendi

315. Gjergji Pulia

316. Gjovalin Stolaj

317. Gloria B. De Torres

318. Gloria Dimço

319. Gresa Baboçi

320. Greta Dreni

321. Guido Bassi

322. Hajdin Rekaliu

323. Hajrije Kastrati

324. Hajrije Morina

325. Haki Kabashi

326. Haki Qyra

327. Hamza Leshi

328. Hasan Uzunsakal

329. Hasime Kernaja

330. Haxhi Halilaj

331. Helidon Karçanaj

332. Hendrit Qevani

333. Henri Dimushi

334. Herald Hida

335. Heraldo Koçiaj

336. Holta Bimbli

337. Hyrë Tejeci

338. Ibadete Bajrami

339. Ignat Basha

340. Ilir Barjaba

341. Ilir Halilaj

342. Ilir Hebovija

343. Ilir Loshi

344. Ilir Rexhepi

345. Ilire Zajmi Rugova

346. Imelda Leka

347. Imri Hoxha

348. Ina Nepravishta

349. Ina Yzeiraj

350. Ioannis Kostas

351. Ioannis Koutoukos

352. Ioannis Koutoukos

353. Ioannis Koutras

354. Ira Curri

355. Iraklis Poulias

356. Irida Goxhaj

357. Iris Stafa

358. Iris Veizaj

359. Isak Berbatovci

360. Isida Bishka

361. Jani Koçillari

362. Jemin Muça

363. Jeta Nushi

364. Jeton Baleci

365. Jeton Shaqiri

366. Joana Qirollari

367. Jona Pazari

368. Jonida Dallashi

369. Jonida Gjishti

370. Jonida Kapo

371. Jonida Skëndaj

372. Jonilda Dhamo

373. Julian Isufaj

374. Julian Lesi

375. Julian Uka

376. Julie Elizabeth Moberg

377. Julika Terolli

378. Jurgen Merlika

379. Jurgen Shehu

380. Kadir Ekrem

381. Kadrie Nezha

382. Kalipso Margariti

383. Kastriot Blakaj

384. Kastriot Haxhiu

385. Kastriot Lita

386. Kelvi Isaj

387. Klajdi Sinjari

388. Klara Jahollari

389. Klarita Firaj

390. Klaudia Hoxha

391. Klaudia Sharka

392. Klaudian Mziu

393. Kleant Çini

394. Klodian Xhaferi

395. Konstantinos Ntovolis

396. Kosovare Gjevukaj

397. Kosta Lapa

398. Kozeta Proko

399. Kristaq Vërtopi

400. Kristi Gega

401. Kristian Dimareli

402. Kristian Gjetja

403. Kristina Kallkani

404. Kristina Naçi

405. Kristina Qirici

406. Kristina Xhemo

407. Kristo Andoni

408. Kristo Çeko

409. Kubra Meric

410. Larisa Shehaj

411. Laura Tranquillo

412. Ledia Spahaj

413. Ledian Hasa

414. Leonard Lala

415. Linda Dalipi

416. Linda Dervishi

417. Llazo Kuçuqi

418. Loena Bakuli

419. Lorena Gjepa

420. Lorena Sanxhaku

421. Loreta Peqini

422. Luan Jusufi

423. Lubjana Koltraka

424. Luca Manco

425. Luca Piombino

426. Luis Hoxha

427. Luiza Muça

428. Lule Hysaj

429. Lulzim Bejtullahu

430. Lumnije Gashi

431. Lutfije Kaçamak

432. Majlinda Begolli

433. Majlinda Hajrullahu

434. Mandrit Kamolli

435. Manjola Bulica

436. Manushaqe Bruçi

437. Maria Lica

438. Maria Teresa Zurlo

439. Mariano Giuseppe di Salvatore

440. Mariglen Dhimogjini

441. Marigonë Krypa

442. Marin Jano

443. Marinela Kumrija

444. Mario di Paolo

445. Marisa Franco

446. Marjo Cërriku

447. Marjol Gjika

448. Marjus Rrokaj

449. Marsela Tola

450. Marselino Troshani

451. Marvin Mbroja

452. Mathias Perthel

453. Matilda Kullau

454. Matilda Saraçi

455. Matilde Pugnetti

456. Mauro Rana

457. Megi Karabina

458. Mehdi Pllashniku

459. Mehmet Qelaj

460. Melissa Haver

461. Meral Ari

462. Michalis Zotos

463. Migen Guga

464. Mikel Tarusha

465. Mimoza Luta

466. Mimoza Sadikaj-Sokolaj

467. Minushe Shehu

468. Mirela Jonuzaj

469. Mirela Tomçini

470. Mirjeta Domniku

471. Mirlinda Goga

472. Mirsad Fejziu

473. Morena Çapja (rivlerësim)

474. Muhamet Binaku

475. Murad Diren

476. Mustafë Murturi

477. Myron Fasoulakis

478. Nada Zhiti

479. Nadire Terzia

480. Naim Gashi

481. Naim Sylejmani

482. Najada Melani

483. Nancy Sanderson

484. Nandor Nyitrai-Budai

485. Nazim Ari

486. Nazmije Merko

487. Ndinjon Përmeti

488. Ndriçim Shani

489. Ndriçim Topalli

490. Neada Mullalli

491. Necip Cem Kinaci

492. Nensi Kostallari

493. Nertan Biqiku

494. Nertil Rrokaj

495. Nertila Mihali

496. Nesti Kiri

497. Nevila Ikonomi

498. Nikolaos Anatoliotakis (2)

499. Nikolin Miti

500. Nikolino Kosta

501. Nikoll Pnishi

502. Olsa Kruja

503. Olti Dyrmishi

504. Olti Mitre

505. Orgesa Dana (2)

506. Orjela Stafasani

507. Orjon Rroji

508. Ornela Biti

509. Pajtim Kurti

510. Pamela Ndocaj (2)

511. Pande Simonofski

512. Paola Cozza

513. Paolo Bertozzi

514. Parid Shkurti

515. Paul George Seefeldt

516. Perparim Haxhiu

517. Përparim Selimaj

518. Përparim Skuka

519. Petri Lakrori

520. Pierluigi Gigliofiorito

521. Pierluigi Gigliofiorito

522. Pietro Massei

523. Piro Kosta

524. Piro Simo

525. Prandvera Kroni

526. Pranvera Banaj

527. Pranvera Domi

528. Pranvera Sagajeva

529. Prion Përmeti

530. Qamil Gjyrezi

531. Raffaele Ceccarino (2)

532. Ragip Durmishi

533. Rakela Ismailaj

534. Redi Skënderaj

535. Redona Panoti

536. Remzi Ahmeti

537. Renard Mekshi

538. Renato Bici

539. Renis Qamo

540. Reshat Nurboja

541. Retjona Kola

542. Rezart Molla

543. Rialda Myrtaj

544. Ridjan Kata

545. Rilind Ademi

546. Rinor Zeqiri

547. Roberta Poverini

548. Romela Topi

549. Romjana Çupi

550. Ruzhdi Jashari

551. Ruzhdi Kadrija

552. Saimir Hoxha

553. Saip Zulali

554. Salem Hanhan

555. Sali Lumi

556. Salvatore Morabito

557. Samed Dizdari

558. Sameda Memed

559. Samir Lleshi

560. Samire Bllaca

561. Sanduela Xhafa

562. Sara Alesi

563. Sara Codarin

564. Sara Giovanna De Maria

565. Sara Lusha

566. Seada Matlija

567. Sebastiano Girmenia

568. Sebastino Girmenia

569. Senad Zeneli

570. Sergio Petronelli

571. Shehadin Rystemi

572. Shkëndije Ukaj

573. Shpetim Sula

574. Shpresa Kadrimi

575. Silvana Mrapshtija

576. Skënder Buja

577. Skender Hamiti

578. Snezhana Gjinaj

579. Sofia Çina

580. Sokol Kapidani

581. Sokol Kikino

582. Sonila Dedja

583. Sonjela Borova

584. Stavri Pici

585. Stefano Karoschitz

586. Stefano Treggiari

587. Suela Cevani

588. Suzana Kodra

589. Suzana Topi

590. Sylejman Çela

591. Syri Zharri

592. Taulant Aliraj

593. Tedi Xhori

594. Teki Shala

595. Theodoros Metaxas

596. Tommaso Florio

597. Tullio Agricola

598. Ulf Mobius

599. Ulvije Hoxha

600. Valbona Koçubina

601. Valbona Kovaçiça

602. Valbona Likaj

603. Valbona Zeqiraj

604. Valdet Gashi

605. Valdrin Shehu

606. Valentina Frighi

607. Valon Kastrati

608. Valter Samurri

609. Vasilika Xhumba

610. Vedat Alp Aytug Kolankaya

611. Vedat Alp Aytug Kolankaya

612. Venera Vala

613. Venhar Topalli

614. Vicente Daniel Rossetti

615. Viola Puci

616. Viols Ruçi (2)

617. Visar Disha

618. Vito Nicola Amodio

619. Vjoela Allkanjari

620. Vjollca Sulejmani

621. Vjosa Hajdari

622. Vjosana Shehu

623. Vjosana Spahiu

624. Xheart Kadriu

625. Xhejzmond Xhaferri

626. Xheni Karamitro

627. Xhensila Prendushi

628. Xhoana Strana

629. Xhulio Gjermani

630. Yasmanu Sotolongo Veliz

631. Ylli Panariti

632. Yllka Abazi

633. Ymer Hoxha

634. Zeki Morina

635. Zeynep Kabadayi

636. Zoica Tarusha

637. Zylfije Thaçi