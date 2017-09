Shefat e NATO-s në Tiranë, Rama: FA të gatshme në çdo front

Paraditen e kësaj të shtune në Tiranë është mbajtur për herë të parë Konferenca e Komitetit Ushtarak. Shefat e shtabeve të vendeve anëtare të NATO-s kanë mbërritur në kryeqytetin shqiptar paraditen e së premtes dhe janë pritur fillimisht nga ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, e cila ka premtuar se Shqipëria do të shtojë numrin e forcave ushtarake në Afganistan me një togë. Takimi pritet të zgjasë dy ditë për të diskutuar mbi stabilitetin dhe situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor.

Komiteti kryesohet nga komandanti Suprem i Forcave Aleate për Europën, gjeneralin Kurtis Scaparrotti dhe kryetari i Komitetit Ushtarak të NATO-s, gjeneral Petr Pavel.

Në fjalën e tij kryeministri Edi Rama dhe se tashmë Shqipëria është vetë NATO dhe se FA do të jenë prezent në cdo front.

“NATO e parë 1949-1989 ishte sa e huaj për Shqipërinë aq edhe pak e nga pak vit pas viti një pikë referimi shprese për popullin shqiptar. Një popull që kishte shumë më tepër armë sesa liri dhe mirëqenie.

Nato e dytë 1989 – 2014 ishte edhe e jona. Duke dalë disi jashtë kornizës fillestare, duke kaluar kufijtë e saj të vjetër NATO ndërpreu një spastrim të egër në Europë. Mbijetesa e popullsisë dhe liria që gëzojnë Bosnja dhe Kosova janë frut i NATO, e cila përfshin në misionin e saj lirinë e popujve që jetonin jashtë kufijve të saj. Gjatë kësaj periudhë, në 2009 Shqipëria përjetoi edhe momentin e anëtarësimit në NATO. Kjo ngjarje shënon edhe një ndër gurët kilometrik në historinë e vendit i cili për shumë më tepër sesa dekada vuajti pasojat e një ndarje të padëshiruar nga bota më e zhvilluar ose siç e kemi quajtur ne Perëndimi.

Sot kur NATO e tretë ka filluar të marrë trajtë, Shqipëria është edhe vetë NATO. Si vend anëtar Shqipërisë i duhet të llogarisë jo vetëm përfitimet por edhe përgjegjësitë seriozë që burojnë nga anëtarësimi në NATO.

Valët e ekstremizmit dhe terrorizmit si dhe zgjedhjet e tjera globale janë faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë edhe politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes së Shqipërisë. Përgjegjësitë si një vend ku mbështetja publike për NATO është ndër më të lartat. Shqipëria e ka pasur politikisht të lehtë që të jenë aktive në pjesëmarrjet ushtarake të NATO-s. Ne kemi arritur që ti bashkohemi misioneve të aleancës në një nivel mbi proporcional.

Pjesëmarrja jonë nuk ka qenë një sfidë e lehtë për resurset e kufizuara të vendit. Megjithatë në përmbushje të zotimeve tona në Uells dhe Varshavë një program ambicioz modernizmi do të shoqërohet me rritje të shpenzimeve për mbrojtjen ashtu sikundër në vijimësi FA do të jenë prezent në çdo rast dhe front ku ato do të jenë të thirrura”, tha shefi i qeverisë shqiptare.