Si mbahen me taksat tona, Partia e Punës, ajo komuniste, e fantazma të tjera politike

Partinë e Punës kemi menduar se e kemi rrëzuar në vitin 1990 bashkë me sistemin komunist një-partiak, ku vetëm partia me këtë emër kishte pushtetin dhe votohej; por e kemi gabim sepse përveçse vazhdojmë ta kemi një parti të tillë, edhe e financojmë nga buxheti i shteti rregullisht.

Dhe jo vetëm PPSH-në, edhe Partinë Komuniste e shumë parti me emra të ngjashëm dhe gati të çuditshme vijojnë të “fusin duart” në buxhetin e shtetit bazuar në ligjin për krijimin dhe funksionimin e partive politike.

Partia “Aleanca Kuq e Zi” e Kreshnik Spahiut, edhe pse kryetari i zhgënjyer nga aleanca me PD-në e Lulzim Bashës hoqi dorë nga politika në prag të zgjedhjeve, ka përfituar nga buxheti rreth 5 milionë lekë të reja.

Çdo vit nga taksat publike financohen më shumë se 100 parti edhe pse vetëm një përqindje e vogël e tyre arrijnë të bëhen parlamentare. Po në listën e partive që financohen nga buxheti i shtetit ka parti “fantazmë” që vjelin fonde për mbijetesën e tyre, edhe pse nuk njihen dhe as votohen nga shqiptarët.

Në të dhënat e publikuara nga Open Data Albania për transaksionet e thesarit në drejtim të partive politike nga viti 2015-2017 janë bërë në total rreth 705 milionë (704,723,572.00) lekë të reja për 134 subjekte politike dhe shoqata të ndryshme.

Jo vetëm Partia e Punës dhe parti të tjera që si kemi dëgjuar ndonjëherë në jetë si “Aleanca Arbnore Kombetare” e cila ka gjithsej 4 transferta me nga 386 mijë lekë.

Për të kuptuar absurditetin e këtij ligji mjafton të shohim emrat e partive që nuk tregojnë as fantazinë e kryetarëve të tyre, pasi ngjajnë me njëra-tjetrën dhe janë krijuar ose si përçarje e “partisë mëmë”, ose si degëzime të ndonjë partie më të madhe dhe zakonisht nuk kanë asnjë funksion publik në mbrojtjen e tezave të tyre politike.

Për shembull dy parti motra, Partia e te Drejtave te Mohuara dhe Partia e të Drejtave të Mohuara e Re apo disa parti të ndryshme me vokacion kristan, apo vokacion kombëtar si “Ora e Shqipërisë” apo “Pajtimi Kombëtar”. Që të gjitha këto marrin para nga buxheti çdo vit.