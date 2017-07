Qytetarë, studentë, punonjës sezonalë, deklaroni adresën, ndryshe veç gjobës nuk dot regjistroni dot fëmijët në shkollë

Është detyrim ligjor deklarimi i vendbanimit tuaj në zyrat e gjendjes civile. Qytetarët, studentët, personat që jetojnë me qira dhe punonjësit sezonal, duhet të deklarojnë brenda një muaji vendbanimin e tyre të ndryshuar, në të kundërt përballen me penalitetet gjobë deri në 10 mijë lekë. Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile, Bledar Doracaj, tha se vetëm në këtë mënyrë, qytetarët do të kenë mundësi të marrin lehtësisht dokumentet identiteti, kartë rezidentit apo të regjistrojnë fëmijët në shkollë.

Banorët të qytetit, studentë, personat që jetojnë me qira, punonjës sezonal, të cilët kanë ndryshuar banesën dhe nuk janë regjistruar kanë 1 muaj kohë për të bërë deklarimin në gjendjen civile, në të kundërt do të gjobiten.

Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile në Ministrinë e Brendshme, Bledar Doracaj, tha se duhet respektuar afati deri në 28 korrik për të kryer këtë procedurë që zgjat shumë pak kohë në sportelet e gjendjes civile në njësitë administrative përkatëse.

Bledar Doracaj tha: “Studenti duhet të paraqesë në sportelet e Zyrës së Gjendjes Civile një kopje të kontratës në rastet kur është banor i qendrave studentore me drejtorinë atje, ose në rast kur nuk është banor i qendrave studentore një kopje të kontratës së qirasë dhe kartën e identitetit. Edhe për punonjësit sezonal ligji e ka të parashikuar brenda që 30 ditësh shtetasit janë të detyruar të ndryshojnë zyrën e gjendjes civile sipas vendbanimit të ri.”