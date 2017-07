Vjero: Tatimpaguesit të paguajnë principalin që të përfitojnë

“Ligji i faljes është një nga ligjet më të mira që është bërë deri më tani nga ku administrata tatimore e kryen detyrën e saj e qetë dhe tatimpaguesve nuk iu është kërkuar të shkojnë në sportele për të kërkuar fshirjen e gjobës. Në mënyrë elektronike kemi shkëputur marrëdhënien e tatimpaguesve me administratën tatimore”.

Kështu është shprehur në një intervistë për Ora News, drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve, Vasilika Vjero, ku ndër të tjera shtoi se 111 mijë tatimpagues iu fshihen gjobat për deklarimet e vonuara, për depozitim me vonesë të pasqyrave financiare, si pjesë e ligjit të faljes.

Gjithashtu drejtorja e Përgjithshme e Tatimeve foli edhe për faljen e gjobave para vitit 2010, si dhe faljen me kusht të detyrimeve të vitit 2011-2014, ku ka ftuar tatimpaguesit të paguajnë principlain që të jenë përfitues.

“Ligji për amnistinë fiskale po aplikohet nga administrata tatimore me fasha te caktuara kohore. Ne presim që të kemi disa ndërhyrje të rëndësishme që lidhen me fshirjen e detyrimeve para vitit 2010, në këtë mënyrë do të ndihmojmë administratën tatimore duke e liruar nga regjistrat nga detyrime të pa mbledhura që e rrisnin borxhin në artificiale. Dy nga momentet e rëndësishme janë fshirja e detyrimeve para vitit 2010, si dhe falja me kusht, ku tatimpaguesit për periudhën 2011-2014, do të paguajnë principalin për të përfituar nga falja. Ftoj tatimpaguesit qe te paguajnë principalin që të përfitojnë, kanë kohë deri në fund të dhjetorit. Ende nuk kemi reagim pozitiv të tatimpaguesve për të paguar principalin dhe për te përfituar nga falja e gjobave”, shpreh Vjero.