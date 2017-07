Edhe studentët e qiraxhinjtë do të gjobiten nëse nuk zhvendosin gjendjen civile

Çdo qiraxhi, student apo qytetar që nuk e ka gjendjen civile aty ku jeton realisht, duhet të regjistrohet aty ku jeton brenda datës 28 korrik. Nëse nuk e bën këtë, atëherë do të penalizohet me 10 mijë lekë të reja gjobë.

Drejtori i Përgjithshëm i Gjendjes Civile Bledar Doracaj, shpjegon dje për mediat se një qytetar mund të rrijë tranzit vetëm 30 ditë.

“Absolutisht brenda 30 ditëve nga momenti që zhvendos gjendjen civile nuk ka sanksion, apo masa administrative gjobë çdo gjë është pa pagesë. Studentët që jetojnë në konvikte kanë një kontratë me drejtorinë atje me këtë dokument edhe ai është dokument ligjor i lëshuar nga një zyrë shteti dhe me një kopje të kartës së identitetit mund të paraqiten pranë zyrave të gjendjes civile”, shprehet Doracaj.

Doracaj bën apel që qytetarët të shfrytëzojnë këtë kohë për t’ju shmangur penaliteteve.