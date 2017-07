Kampi veror në Jalë, FRESSH kundër LSI: Nuk e organizuat ju, do shkojmë bashkë me LRI

Forumi Rinor Eurosocialist Shqiptar ka reaguar sot me anë të një njoftimi për shtyp mbi organizimin e kampingut në Jale në datat 14-21 korrik.

Në reagim thuhet se, “FRESSH dhe organizatorët e Internacionales Socialiste të të Rinjve shprehin keqardhje për mënyrën se si strukturat e LSI-së po keqinformojnë dhe manipulojnë opinionin publik, në lidhje me kampin që organizon Internacionalja Socialiste e të Rinjve (IUSY) në Jalë”.

“Në bazë të marrëveshjes së përbashkët që FRESSH dhe LRI kanë nënshkruar me Internacionalen e të Rinjve Socialistë (IUSY), festivali dhe aktivitetet e tij organizohen dhe mbështeten në mënyrë të barabartë nga dy forumet, të cilat nga datat 14-21 korrik do të mirëpresin 400 të rinj nga e gjithë bota. Këtë fakt e konfirmojnë me prezencën e tyre këtu presidenti i Internacionales Socialiste të të Rinjve (IUSY), z.Howard Lee si dhe Sekretari i Pergjithshëm, z. Alessandro Pirisi”, thekson FRESSH.

“Gjejmë rastin të falenderojmë të rinjtë e LRI-së për përkushtimin dhe bashkëpunimin e deritanishëm në mbarëvajtjen e këtij festivali me rëndësi për Shqipërinë dhe të rinjtë shqiptarë. Të rinjtë e FRESSH dhe LRI-së janë bashkë në këtë aktivitet për të treguar vlerat më të mira të shqiptarëve, ndaj edhe një herë i lutemi kryesisë së LSI-së të distancohet nga këto mënyra të politikëbërjes dhe t’i lejojë të rinjtë të jenë pjesë dhe model i një të ardhmeje më të mirë për Shqipërinë dhe shqiptarët”, përfundon reagimi i FRESSH.