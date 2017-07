Vllahutin: Administrata të jetë gati për negociatat

Reformimi i administratës publike është një nga 5 prioritetet kyçe edhe për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Vllahutin i kërkoi qeverisë së re të përshpejtojë procesin në mënyrë që, siç u shpreh ajo, çelja e negociatave ta gjejë administratën shqiptare gati.

“Është thelbësore që administrata të jetë e gatshme që nga dita e parë kur do të nisin negociatat për anëtarësim. Përshtatja dhe implementimi i legjislacionit europian do të jetë një proces mbi të cilin Shqipëria do të vlerësohet. Me rëndësi është edhe angazhimi në një dialog politik me njerëzit sepse ata kanë të drejtën të dinë dhe të thonë cfarë presin nga ata që i kanë besuar qeverisjen”, tha Vllahutin.

Ndërsa ministrja e Administratës Publike tha se deri në janar të vitit që vjen regjistrit të administratës publike, që përcakton karrierën, shkollimin dhe për çfarë janë të përshtatshëm, do t’i shtohen të gjithë punonjësit e administratës, që në total përbëjnë 90 mijë të punësuar.