Sistem i ri regjistrimi – Kryqi i Kuq Shqiptar sistem të ri për anëtarësimin

Kryqi i Kuq Shqiptar pret të rrisë numrin e vullnetarëve prej ditës së sotme kur ai ka ndryshuar edhe sistemin e regjistrimit. Përmes një database të ri tashmë kjo shoqatë garanton edhe ruajtjen e të dhënave të anëtarëve në sistem dhe po ashtu edhe transparencën.

Vullnetarët e Kryqit të Kuq Shqiptar do të mund të regjistrohen si anëtarë përmes një sistemi të ri.

Presidenti i Kryqit të Kuq Shqiptar, Ylli Alushi, thotë tashmë se do të ketë edhe një rritje të cilësisë së ruajtjes së të dhënave online të shoqatës.

Ylli Alushi: Nëse do të kishim regjistra për të mbajtur të dhënat e vullnetarëve dhe do të kërkonim minuta, orë, ndoshta dhe ditë për të gjetur të dhënat për të nxjerrë atë që na duhet. Në moment përmes një databaze të tillë ne e realizojmë më shpejt, e menaxhojmë më mirë situatën dhe në këtë mënyrë ne do të jemi më racionalë dhe më efektiv.

Databaze e re e regjistrimit është bërë e mundur nga Instituti Kanadez i Teknologjisë dhe ai do të mundësojë rritjen e transparencës dhe lehtësimin e ruajtjes së të dhënave për Kryqin e Kuq Shqiptar.