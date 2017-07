QKB- 31 korriku afati i fundit për dorëzimin e pasqyrave financiare

Qendra Kombëtare e Biznesit informoi subjektet tregtare se afati i fundit për dorëzimin e pasqyrave financiare, raporteve të auditit dhe ecurisë së veprimtarisë për vitin financiar 2016, është 31 korriku .

“Mbështetur në ligjin “Për Regjistrimin e Biznesit” subjektet që kanë detyrimin të depozitojnë pasqyrat financiare vjetore, raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe raportin e auditimit, të mbajtur sipas kërkesave ligjore, kur mbajtja e tyre është e detyrueshme, detyrohen në çdo rast t’i depozitojnë këto dokumente jo më vonë se 7 muaj nga data e mbylljes së çdo viti financiar”, thuhet në një njoftim për shtyp të QKB-së.

Detyrimin për depozitimin e dokumenteve të sipërcituara e kanë subjektet që janë regjistruar me përgjegjësi tatimore tatim fitimi, të cilët duhet të dorëzojnë pranë QKB-së pasqyrat financiare vjetore të skanuara ne format PDF; raportin e auditimit dhe ecurisë së veprimtarisë (kur mbajtja e tyre është e detyrueshme); si dhe vendimin për miratimin e pasqyrave financiare (sipas kërkesave ligjore).

Depozitimi i dokumentave të sipërcituara mundësohet vetëm nëpërmjet aplikimi online në portalin qeveritar e-albania.

Sipas QKB-së, bëjnë përjashtim subjektet me administrator të huaj dhe shoqëritë e kursim-kreidtit, aplikimet e të cilëve do të vijojnë të kryhen vetëm në sportelet e shërbimi të QKB-së.