Kërkesat për azil/ Shqipëria në mesin e 10 vendeve me numrin më të lartë

Zyra europiane për azil ka publikuar raportin vjetor, sipas të cilit vendi ynë është një ndër 10 vendet me numrin më të lartë të kërkesave për azil në vendet e Bashkimit Europian.

Shqipëria për 2016 ka pasur rreth 3 përqind të totalit të aplikacioneve, duke u radhitur pas Sirisë, Afganistanit dhe Irakut por në krah me Somalinë dhe Eritrean.

Megjithatë Shqipëria është edhe vendi me reduktimin më të lartë të shifrave të azilantëve krahasuar me 2015, por kjo nuk na zbret nga lista e dhjetëshes me numrin më të lartë të aplikimeve për azil.