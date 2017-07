Tymnaja e koalicionit PS-PD- Klodian Tomorri

Klodian Tomorri

Sa herë që interesa të caktuara duan të sulmojnë marrëveshjen politike mes Ramës dhe Bashës, rikthehet në skenë e njëjta muzikë; Grand Coalition.

Skenari i Koalicionit të Madh u përdor si tymnajë para zgjedhjeve dhe pati një efekt jo të vogël në rezultatin e votimeve.

Është e qartë se Partia Demokratike po merr kosto për marrëveshjen kur në fakt duhet të merrte kredite për të. Falë asaj marrëveshje u evitua një nga krizat më të rënda politike në Shqipëri, e cila mund të kishte pasoja katastrofike për vendin, në të gjitha aspektet e jetës publike.

Lulzim Basha mund të ishte shumë më komod sot nëse do të kishte ndenjur në çadër. Në Shqipëri do të bëheshin një palë zgjedhje farsë, ku i gjithë pushteti, përfshirë institucionet e pavarura kushtetuese do të përqendroheshin në një dorë të vetme. Opozita do të radikalizohej, një Zot e di deri në ç’pikë. Sot Shqipëria do të ishte në një situatë ku gjysma e popullsisë nuk do të njihte zgjedhjet.

Ata që sulmojnë marrëveshjen arrijnë deri aty saqë duan t’i mbushin mendjen publikut se ky ishte skenari më i mirë për vendin.

Shqipëria humbi tre vjet në proçesin e integrimit për një kryetar qarku në Fier. Tre milionë njerëz, peng të një krize politike të sajuar. Fermerët shqiptarë ende nuk e dinë se për shkak të Vangjelit nga Fieri kanë humbur qindra milionë euro grante nga Bashkimi Europian.

Si Rama ashtu dhe Basha e kanë mohuar që marrëveshja parashikon bashkëqeverisje mes PS dhe PD. Por edhe nëse do të ndodhte, ky koalicion nuk do të kishte ndonjë ndryshim te madh nga koalicioni mes PD dhe LSI.

Nëse ky këtë herë qenka koalicion pervers, i njëjti vlerësim mund t’i vishet edhe atij të mëparshmit.

Shqipëria ka paguar shumë për kapriçot e politikës. Aq shumë saqë kjo është kthyer në normalitet. Partitë presupozohet se duhet të veprojnë vetëm për llogari të interesave të tyre elektorale.

Kur ndonjëhere shohin përtej tyre dhe tregohen të përgjegjshme, duke shmangur kriza artificiale, por me kosto katastrofike për vendin dhe qytetarët, kjo konsiderohet tradhëti ndaj Partisë. A thua se antarët dhe mbështetësit e Partisë nuk janë shqiptarë.