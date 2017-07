Serbia– ekuilibriste mes Rusisë dhe NATO-s -Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Në bazën ushtarke “Jug”, pranë Bujanovcit në Serbinë Jugore, po zhvillohen manovrat ushtarake ndërkombëtare “Ujku prej platini”, në të cilat ushtria e Serbisë merr pjesë bashkëme ushtritë e tetë shteteve të tjerë (Bullgarisë, Bosnjë-Hercegovinës, Maqedonisë, Hungarisë, SHBA-së, Sllovenisë, Britanisë dhe Malit të Zi), pra, midis tyre edhe të disa shteteve anëtarë të NATO-s. Në të njëjtën kohë, në Belarus (Bjellorusi), në zhvillim e sipër, janë manovrat ushtarake antiterroriste “Vëllazërimi slllav”, në të cilat Serbia merr pjesë krahas Rusisë dhe vendit mikpritës (Belarusit).

Ndërkohë që, në Beograd, ngulin këmbë te politika e asnjanësisë ushtarake dhe tek ekuilibrimi mes bashkëpunimit me Moskën dhe NATO-n përmes Programit të Partneritetit për Paqen (PPP), në opinionin publik serb, pakkush e di se në Serbi, kur është fjala për pajimin e ushtrisë së saj, nga shtetet anëtarë të NATO-s derdhen shumë herë më tepër mjete financiare sesa nga Rusia, e cila, për nga karakteri emotiv, për shumëkend në Serbi,është më afër.

Aktualisht, pothuajse të gjithë vendet fqinjë me Serbinëjanë anëtarë ose në rrugën për t’u bërë anëtarë të NATO-s. I fundit prej tyre, Mali i Zi, u bë anëtar i NATO-s, zyrtarisht, më 5 qershor të këtij viti. “Nuk duhet të përbëjë befasi, nëse Serbia, në njëfarë niveli deklarativ, do të mbesë asnjanëse, nga ana ushtarake, edhe gjatë 10 viteve të ardhshëm”, i vuri në dukje, ditët ë fundit, radios “Evropa e Lirë” politologia Katarina Gjokiç e Qendrës beogradase për Politikën e Sigurisë. Por, në fakt, megjithëse Serbia synon që të hiqet si asnjanëse ushtarakisht, ajo nuk mund ta injorojë realitetin, në të cilin vende-antare të NATO-s e rrethojnë atë pothuajse plotësisht nga katër anët! Edhe vet shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiç, në forumin që u mbajt, së fundmi, nga fondi ISAC, vuri në dukje se, gjatë pesë viteve të fundit, janë zhvilluar 44 manovra ushtarake me SHBA-në dhe vetëm gjashtë me Rusinë! “Mendoj se shifrat tregojnë qartë se cili është orientimi kryesor i Serbisë”, theksoi, atëkohë, Daçiçi, por, megjithatë, duke shtuar se “potencimi i bashkëpunimit me partnerëtë tjerë si negativ është një qëndrim krejtësisht i gabuar”. “Në këtë moment, është e nevojshme të konstatohet se Serbia më shumë bashkëpunon me NATO-s sesa me Rusinë, por, sidoqoftë, kjo nuk është diçka që ndonjë elitë politikenuk do ta pranonte, megjithëse një fakt i tillë nuk i pëlqen”, vë në dukje politologia e mësipërme serbe.

Për bashkëpunimin e Serbisë me shtetet e NATO-s flasin më se qartë të dhënat që Ministria serbe e Mbrojtjes publikoi, së fundmi, dhe që tregojnë se, në kuadrin e këtij bashkëpunimi, nën ombrellën e PPP-së, Serbia ka marrë pjesë në gjithsej 23 manovra ushtarake në cilësinë e vëzhgueses. “Të gjitha manovrat ushtarake janë zhvilluar në territorin e shteteve të NATO-s e të partnerëve të saj dhe manovrat e para të tilla, “REGEKS 18”, janë planifikuar që të zhvillohen në territorin e Serbisë në tetor 2018”, njoftoi Ministria e lartpërmendur serbe, duke shtuar, megjithatë, se Serbia, në përputhje me politikën saj të asnjanësisë ushtarake, si edhe me vendimet që kanë marrë institucionet e saj më të larta shtetërore, deri tani, nuk ka qenë e angazhuar në zhvillimin e operacioneve të NATO-s”. Kështu që, pavarësisht se Serbia pretendon, teorikisht, se ajo do t’i përmbahet, edhe në të ardhmen, asnjanësisë së saj ushtarake, ajo do të jetë e detyruar që ta vazhdojë trendin e një bashkëpunimi më intensiv me NATO-n që nuk kushtëzohet vetëm nga afërsia e NATO-s në formën e “rrethimit” të saj (Serbisë) nga shtete anëtare të Aleancës së Veriut, por edhe nga fakti se Serbia ka përcaktuar si synim të saj final anëtarësimin në BE dhe se bashkëpunimi me BE-në do të thotë edhe një bashkëpunim më i madh me vendet e BE-së.

Që nga viti 2014 e deri më sot, nga shtetet e NATO-s, sipas të dhënave zyrtare, Serbia ka marrë, në formë donacionesh, në fushën ushtarake rreth 12 milionë euro, ndërkohë që vetëm nga SHBA-ja, si donatore, ajo (Serbia) ka marrë afro 9,8 milionë, ndërkohë që donacioni i fundit i Rusisë daton para vitit 2014 dhe ka qenë vetëm 52 000 euro!

Të gjitha të dhënat e mësipërme, megjithëse janë të aksesueshme për publikun e gjerë, janë një risi për qytetarët e Serbisë, sepse elita të caktuara politike serbesynojnë që, brenda mundësive, t’i mbajnë ato të fshehta, sepse nuk duan që të kërcënojnë rejtingun e tyre, duke pasur parasyshse shumica e qytetarëve serbë ende e shehNATO-n përmes prizmit të bombardimit të Serbisë nga ana e Aleancës së Veriut, më 1999. Kështu që, numri më i madh i mediumeve, për të mos thënë pothuajse të gjithë, në Serbi, nuk japin informacione për manovrat e përbashkëta të Serbisë e për bashkëpunimin ushtarak në rritje të saj me vendet anëtare të NATO-s dhe marrëveshjet e përbashkëta të nënshkruara me ta, megjithësë njoftimet dhe shifrat përkatëse mund të gjenden lehtësisht në sajtin e Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë. Me një fjalë, mund të thuhet se Serbia po përpiqet që të ekuilibrojë si një ekulibrist i mirë mes NATO-s dhe Rusisë, por sa kohë do të mund të vazhdojë ky ekuilibrim, pasi dihet se në dy karrige nuk mund të qëndrosh ulur për një kohë të gjatë.