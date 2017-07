Rama: Meta të jetë president mbi palët, LSI një vrimë në ujë para Shqipërisë

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me deputetët fitues në zgjedhjet e 25 qershorit. Rama bëri me dije se menjëherë do të nisë një tur 30 ditor dëgjesash në të gjithë vendin. Kryeministri i falënderoi të gjithë për punën e bërë duke theksuar se PS ka marrë më shumë vota se katër vite më parë.

Gjithashtu, Rama nuk la pa falënderuar aleatin e tij në qeverisje gjatë katër viteve Ilir Metën, por nuk i kurseu kritikat në drejtim të tij. Rama tha se Meta duhet të jetë president mbi palët, duke shtuar se LSI është një vrimë në ujë para Shqipërisë.

“Rezultati fantastik që arritëm është mbrapa, ndërsa tani është një e përpjetë tejet sfiduese. Dua të falenderoj Ilir Metën për çdo kontribut pozitiv dhe të pamohueshëm që dha në punën tonë të përbashkët. Të kthjellohet njëherë e mirë si presidenti që mori votat tona për të qenë konsensual dhe konfliktual, për të qenë mbi palët dhe jo me palët. LSI para Shqipërisë është një vrimë në ujë

Marrëveshja politike me PD do të mbetet një busull orientuese në marrëdhëniet qeveri-opozitë.

Skuadra e re qeverisëse do të jetë gati vetëm në fillim të shtatorit”, deklaroi Rama.