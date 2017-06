Veliaj: Qytetarët të mos shpërdorojnë ujin e pijshëm, masa për abuzuesit

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, u bën thirrje të gjithë qytetarëve që të mos abuzojnë me konsumimin e ujit të pijshëm. Veliaj deklaroi se kufizimet për ujin e pijshëm në një pjesë të vogël të qytetit janë vetëm një masë e përkohshme për shkak të motit të nxehtë dhe të thatësirës së zgjatur që ka përfshirë edhe vendet e tjera të Europës.

“Mesazhi për qytetarët është kurseni ujin e pijshëm. Është mall. Unë do bëj maksimumin tim si kryetar bashkie. Tirana është shtëpia ime, unë duhet t’i dal zot dhe pastaj kur qytete të tjera të kenë nevojë mund t’ia vlejë që ta ngremë këtë në nivel kombëtar. Të ruash pronën publike është në fakt të ruash interesin e familjes tënde. Sepse nëse sheh dikë që abuzon praktikisht është duke luajtur me ujin i cili i mungonte në dush fëmijëve të tu sot. Pra në këtë sens ky është solidaritet dhe kujdes për një pronë publike. Qytetarët të telefonojnë në numrin e bashkisë 08000888 apo në numrin e ujësjellësit 08004488, të dy numrat pa pagesë, bëhet një telefonatë apo tek aplikacioni në telefon ‘Tirana ime’, një fotografi për të na treguar ekzaktësisht kush është abuzuesi”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë u shpreh se Bashkia e Tiranës ka mobilizuar një flotë botesh për të furnizuar me ujë pikat më problematike në Tiranë. “Kemi kufizuar ujin e pijshëm prej motit të nxehtë. Kemi mobilizuar një flotë botesh për pikat që nuk furnizohet me ujë. Po ashtu zjarrfikëset janë në gatishmëri gjatë gjithë kohës. Kjo është një krizë që zgjat vetëm disa ditë. Duhet të bëjmë ndërhyrje në rrjetin e transmetimit dhe rrjetin e shpërndarjes. Këtu vidhet uji, është mall, me të vërtetë është mall i lirë, por vidhet”, theksoi ai.

Veliaj paralajmëroi të gjitha ata që shpërdorojnë ujin e pijshëm për të freskuar oborret apo për të larë makinat. “Të vadisësh sot me ujë të pijshëm është krim. Do të gjobiten dhe procedohen do të penalisht ata që e bëjnë. I kam propozuar kryeministrit që në të gjithë Shqipërinë të kemi një aksion të ngjashëm me atë të energjisë elektrike. Të spërkasësh lokalin për ta freskuar me ujë të pijshëm, kjo s’ka sens. Sot dikush nuk bën dot dush në një cep të Tiranës, sepse ai tjetri lan oborrin. Nuk do lejojmë një 10% që ta kthejë ujin në kulluese makaronash. Në zonat e paformalizuara, do të vendosim sahatet që ata mos ta shpërdorojnë më ujin e pijshëm për vaditje fushash”, deklaroi Veliaj.

Kreu i Bashkisë deklaroi se Bashkia ka vendosur në gatishmëri edhe grupet e punës për të parandaluar zjarret, ndërsa u bëri apel qytetarëve që të denoncojnë të gjitha rastet kur ka zjarrvënie të qëllimshme.