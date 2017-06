Procedurat e reja për pajisjen me leje për punime në shtëpi

Çdo subjekt i cili kërkon të pajiset me leje apo të paraqesë deklaratë paraprake për kryerje punimesh, është i detyruar të dorëzojë aplikimin për leje dhe dokumentacionin shoqërues nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve. Vendimi i Këshillit të Ministrave, parashikon procedurat për kryerjen e punimeve të brendshme, si: përforcimi i strukturave mbajtëse të brendshme, hapja dhe mbyllja e dyerve të brendshme; krijimi, eliminimi ose ndryshimi i mureve ndarëse (jombajtëse) të brendshme, i mjediseve për shërbime higjienike dhe realizimi i impianteve të reja higjieno-sanitare dhe të ngrohjes/ftohjes, duhet të njoftohet sistemi elektronik i lejeve. Ndryshimet e fundit ligjore parashikojnë që, çdo person që kryen punime për ndërhyrje të jashtme për riparimin dhe zëvendësimin e rifiniturave të jashtme të ndërtesave, me kusht që të ruhen karakteristikat origjinale të tyre, si: rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese; pastrimi i fasadave; riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave (duke përfshirë përdorimin e materialeve të ndryshme), pa ndryshuar karakteristikat e tilla si forma, ngjyra, nuk duhet të pajiset me leje ndërtimi, por duhet të njoftojë para se të nisë punën.

Dokumentet

Dokumentet që duhet të depozitojë personi i interesuar për njoftimin e deklaratës paraprake për kryerje punimesh janë: Formulari i deklaratës, sipas kësaj rregulloreje dhe formatit të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve, dhe, sipas rastit: Dokumenti që vërteton pronësinë e tij apo të drejta të ligjshme për pasuri private ose publike, për strukturën që ka në përdorim, në përputhje me legjislacionin në fuqi; Projekti teknik i realizimit të punimeve, i firmosur nga projektues të licencuar. Brenda 5 ditëve nga dorëzimi i deklaratës paraprake për kryerje punimesh, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, autoriteti vendor përgjegjës kryen verifikimet e nevojshme dhe, në rast se konstaton mosrespektimin e kushteve dhe kërkesave ligjore që rregullojnë deklaratën paraprake të punimeve, e kundërshton atë me vendim të arsyetuar. Në mungesë përgjigjeje nga autoriteti vendor përgjegjës, brenda afatit 5-ditor, konfirmimi konsiderohet i dhënë në heshtje dhe sistemi gjeneron aktin përkatës dhe njofton deklaruesin për mundësinë e fillimit të punimeve.

Punime në shtëpi, dokumentet që duhen për të marrë lejen në bashki

Kryerja e punimeve në shtëpi nuk mund realizohet pa marrë leje nga autoritet e pushtetit vendor. Leja mund të merret në rrugë elektronike, ose duke kërkuar leje në njësinë administrative. Për çdo punim në shtëpi, përveç lyerjes, pronari i saj mund të aplikojë online në faqen ‘e-albania’. Dokumentet e nevojshme për deklaratë paraprake për kryerje punimesh janë: formulari i deklaratës dhe formatit të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve, dokumenti që vërteton pronësinë e tij apo të drejta të ligjshme për pasuri private ose publike, për strukturën që ka në përdorim, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe projekti teknik i realizimit të punimeve, i firmosur nga projektues të licencuar. Në rastin kur punimet që kryhen me deklaratë paraprake për kryerje punimesh shtrihen në territorin e më shumë se një bashkie, aplikuesi do të paraqesë dokumentacionin përkatës pranë secilës bashki për punimet që përfshihen brenda territorit administrativ të kompetencës. Personi që do të kryejë punime në shtëpi duhet të dorëzojë për shqyrtim deklaratën paraprake për kryerje punimesh nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, i cili mundëson edhe ngarkimin, lehtësisht, të dokumentacionit shoqërues të saj. Autoriteti vendor përgjegjës kryen verifikimet e nevojshme brenda 5 ditëve nga data e dorëzimit të saj. Në rast konstatimi të mosrespektimit të kushteve dhe kërkesave ligjore që rregullojnë deklaratën paraprake të punimeve, autoriteti vendor përgjegjës e kundërshton atë me vendim të arsyetuar. Në mungesë të përgjigjes brenda afatit 5-ditor, konfirmimi konsiderohet i dhënë në heshtje dhe sistemi gjeneron aktin përkatës dhe njofton deklaruesin për mundësinë e fillimit të punimeve.

Procedurat

Njoftimi për ndërhyrjet

1. Rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese;

2. Pastrimi i fasadave;

3. Riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave (duke përfshirë përdorimin e materialeve të ndryshme), pa ndryshuar karakteristikat e tilla si: forma, ngjyra, dizajni dhe dimensionet e pjesëve të hapura dhe transparente;

4. Zëvendësimi i pjesshëm i mbulesës së çatisë, pa ndonjë ndryshim të formës, pjerrësisë dhe karakteristikave të veshjes;

5. Riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve e oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme;

6. Riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse;

7. Vendosja e hekurave mbrojtës në dritare;

8. Vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave;

9. Sistemimi i oborreve;

10. Riparimi i rrethimeve ekzistuese.