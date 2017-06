Paniku prodhon zgjidhje te gabuara per PD, opoziten dhe Shqiperine – Nga Prof. Dr. Lisen Bashkurti

Nga Prof. Dr. Lisen Bashkurti

Këto ditë PD është përfshirë në panik. Sytë opinionalë janë kthyer drejt saj. Shqetësimi qytetar është legjitim. Ajo është pjesë e opozitës së vendit. Mendoj se lypet vetëpërmbajtje.

Demokracia dallohet nga sistemet e tjera politike nga ekzistenca, funksioni dhe kontributi i opozitës. Kjo është kaq e vërtetë saqe shpesh thuhet se në demokraci qeveris opozita.

Në këto 27 vjet në Shqipëri janë realizuar disa rotacione politike. Kjo do te thotë se pluralizmi pozitë-opozitë jo vetëm ka ekzistuar, por edhe ka qenë funksional.

Janë këto arsyet që këto ditë po ndjekim me shqetësim të madh zhvillimet në Partinë Demokratike, si forcë e parë opozitare shqiptare.

Nuk do hyj në analizën e thelluar të shkaqeve të kësaj krize, por do nisem nga parashikimi i pasojave të saj për demokracinë shqiptare, mirëqeverisjen dhe integrimin e vendit në BE.

Ne nivele makropolitike rezultati i zgjedhjeve te 25 qershorit prodhoi nje thjeshtësim dhe ekuilibër të sistemit politik shqiptar.

Thjeshtësimi konsiston në zhdukjen e mbi njëqind partiçkave që rrinin si kërpurdhat rreth partive të mëdha. Thjeshtësimi solli konsolidimin e sistemit plural trepolar PS-PD-LSI. Të tre këto subjekte konkurruan më vete dhe u përfaqesuan në Parlament më vete.

Ekuilibri politik konsiston në një balancë të kënaqshme pozitë-opozitë. Kemi një mazhorancë unitare, por të brishtë dhe relativisht të pamjaftueshme për vendime me shumicë të cilesuar. Nga ana tjetër kemi një opozitë më të tkurrur nga PD, por më të fuqizuar nga LSI që do ketë kontroll të fortë mbi qeverinë, në Parlament, në pushtetin vendor dhe në mbarë jetën shoqërore.

Këto ditë po shpaloset një krizë serioze në PD. I takon kësaj force të zgjidhe këtë krize brenda saj pa e shndërruar në krizë politike kombëtare dhe institucionale.

Demokratet kanë arsye brenda tyre të jenë të trazuar. Por ata nuk duhet ta shohin veten si e vetmja opozitë në politikën dhe Parlamentin Shqiptar. Në krahun opozitar është edhe LSI me 19 deputete. Veç e veç dy forcat opozitare PD-LSI do kenë përballje të vështirë ndaj PS, por së bashku do jetë PS që do ketë sfida të mëdha në përballjen me to.

Në nivele makro-politike demokratët nuk kanë arsye të bëhen dëshpërakë, sikundër socialistët nuk kanë arsye të bëhen mburracakë. Midis dy palëve tanimë janë rreth çerekmilioni vota të forcës tretë, LSI, e cila do luajë sërish rol stabilizues dhe balancues, dikur në qeveri dhe sot në opozitë.

Duke e zgjeruar vektrin e analizës përtej partisë së tyre, është mirë që demokratët e vjetër dhe të rinj të mos nxitohen të marrin vendime në panik.

Demokratët kanë nevojë për kohë, qetësi, vetëpërmbajtje, bilanc, alternativa, kompeticion demokratik, statuor dhe transparent për lidership. Kjo kërkohet t’i shërbejë demokratizimit, unitetit politik te PD dhe kohezionit të opozitës së re të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit 2017.

Vendimet në panik prodhojnë zgjidhje të gabuara për PD, demokratët dhe demokracinë shqiptare. PD është vlerë kombëtare, si e tillë përbën shqetësim edhe për ato që nuk janë pjesë e saj, siç nuk është edhe autori i këtij shkrimi.

Dobësimi i PD është zbehje e opozitës dhe çdo zbehje e opozitës është dobësim i demokracisë. Shqipëria ka nevojë për shtet demokratik, pluralizem politik, liri dhe drejta njeriu, ekonomi tregu të lirë dhe integrim evropian.