24 miliard lekë për pensionistët, 10 mijë lekë bonus çdo fund viti

Pas përfundimit të procesit zgjedhor tashmë është zyrtarizuar fakti se Partia Socialiste do të drejtojë qeverinë për një mandat të dytë. Por çfarë është premtuar dhe cilat janë angazhimet kryesore për ekonominë?

Rritja ekonomike 5.5 përqind e PBB

Gjatë katër viteve të ardhshme PS angazhohet për garantimin e një rritje ekonomike mesatare 4.5 përqind për të arritur në 5.5 përqind në fund të mandatit të dytë. Rritja do të garantohet nga konsolidimi i reformave të ndërmarra në mandatin e parë, zbatimi i politikave të duhura sektoriale, shtimi i investimeve vendase dhe të huaja në ekonomi dhe rritja e konsumit të popullatës, përmirësimi i cilësisë së kapitalit njerëzor.

Ulje e Borxhit Publik nën 60 përqind të PBB

PS angazhohet për politika të kujdesshme për të garantuar një deficit buxhetor nën nivelin 2 përqind dhe uljen e borxhit publik nën nivelin 60 përqind. “Ne jemi të vendosur për të vazhduar konsolidimin fiskal. Ne do të garantojmë vazhdimin e financimit të investimeve publike në rreth 5% të PBB-së. Ne jemi të vendosur për të vazhduar të përdorim instrumente financiare si Partneritetin Publik Privat për projekte me rëndësi të veçantë në ekonomi, për të siguruar investime në infrastrukturë dhe shërbime publike të domosdoshme për publikun” shkruhet në manifestin e PS.

220 mijë vende të reja pune

Përshpejtimi i qëndrueshëm i rritjes ekonomike, zbatimi i reformës në drejtësi, konsolidimi i mëtejshëm i institucioneve shtetërore, forcimi i shtetit ligjor, shtimi i investimeve në ekonomi, aplikimi i politikave nxitëse në sektorët prioritarë, si dhe ndërhyrjet për të siguruar një ofertë më cilësore në tregun e punës, do të jenë faktorët kryesorë që do të mundësojnë krijimin e 220 mijë vendeve të reja të punës në mandatin e dytë.

Në programin e saj, PS angazhohet se gjatë katër viteve të ardhshme ekonomia do të krijojë mundësi që norma e papunësisë të ulet për herë të parë nën nivelin dyshifror (8.2 përqind).

4-25% rritje e të ardhurave të disponueshme të popullatës;

“Modeli ekonomik që po ndërtojmë synon rritjen e vlerës së shtuar të prodhimeve vendase. Rritja e prodhimit vendas, rritja e punësimit, rritja e produktivitetit të punës si dhe lufta kundër informalitetit, do të mundësojnë që njerëzit të fitojnë më shumë dhe të përfitojnë paga më të larta.

Ne do të bëjmë lehtësim të barrës fikale në 18 përqind, për të ardhurat nga pagat e niveleve të larta. Beteja jonë me informalitetin do të vazhdojë, në emër të mbrojtjes së punës dhe mirëqenies për të gjithë qytetarët por edhe të garancisë se merita dhe profesionalizmi do të marrin shpërblimin e duhur. Lufta kundër informalitetit është luftë kundër pabarazisë dhe kundër varfërisë.

Rritje me 40% të pagave, fondi i pagave në sektorin publik rritet me 68 miliardë lekë!

Ne jemi të vendosur për përmirësimin e shërbimeve publike dhe si një masë të rëndësishme në këtë drejtim, konsiderojmë edhe rritjen e pagave në të. Deri në fund të mandatit, do të rrisim deri në 40 përqind pagat, ku prioritet do të kenë sektorët e arsimit dhe shëndetësisë. Jemi të bindur se rritja e kapaciteteve njerëzore me profesionalizëm mbetet thelbësore për mirë-qeverisjen e vendit. Ne do te rrisim pagat e administratës publike për të rritur qëndrueshmërinë e institucioneve” shkruhet në manifestin e PS.

Paga minimale, 30 mijë lekë

Politikat fiskale synojnë ngushtimin e pabarazisë në harmoni me nxitjen e rritjes ekonomike. Brenda mandatit të dytë, paga minimale do të arrijë 30 mijë lekë.

Paketa e solidaritetit për pensionistët 24 miliard lekë, 10 mijë lekë çdo fundvit për çdo pensionist!

“Ne do të vazhdojmë rritjen vjetore të pensioneve si dhe angazhohemi për dhënien e shpërblimit në fundvit nga 7 deri në 10 mijë lekë për çdo pensionist, duke nisur nga viti i parë i qeverisjes. Paketa e solidaritetit në fund të vitit do të jetë një politikë e përhershme e Qeverisë gjatë mandatit të dytë” shkruhet në manifestin e PS.