POPULLI VENDOSI ! -Nga Sadedin Çeliku

Nga Sadedin Çeliku

Populli e dha verdiktin dhe zbatoi vullnetin e vet. Partitë pasi morën atë që merituan, t’i përvishen punës për reformimin e programeve dhe elitës politike dhe fituesja e këtyre zgjedhjeve të garantojë zbatimin e reformave që burojnë nga premtimet e bëra gjatë fushatës elektorale.

Partia Demokratike rezultoi humbësja më e madhe gati në të gjitha qarqet e vendit dhe duket se partitë e tjera dhe veçanarisht LSI-ja dhe PDIU-ja morën afërsisht atë që parashikuan.

Ndryshe nga zgjedhjet e tjera, kësaj rradhe u zhvilluan zgjedhje të qeta, të rregullta por dhe të ndershme. Çdo qytetar ishte i lirë dhe votoi si desh, me përjashtim se kësaj radhe nuk ishin zgjedhësit dhe as militantët ato që demonstruan forcë e muskuj, por lider politikë të cilët nuk i kursyen akuzat për Partinë Socialiste dhe drejtuesëve të saj. Gjithsesi mesa duket më në fund, Shqipëria ka vendosur standarte përafruese me ato të vendeve me demokraci të mëdha e të konsoliduara. Kështu u shprehën udhëheqësit e lartë të Bashkimit Europian Federica Mogherini, misioni i vëzhguesëve të OSBE/ODHIR dhe komisioneri Johanne Hahn, Eurodeputeti Eduard Kukan. Por nuk mungoi si ngahera dhe vlerësimi i zgjedhjeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra e thënë ndryshe zgjedhjet u çertifikuan nga faktori ndërkombëtar i pranishëm në vendin tonë.

Të metat dhe parregullsitë të vëna në dukje janë kryesisht të karakterit teknik, thashethemet për kurdisje apo shit-blerje votash, fotografi etj, nuk janë fort të besueshme. Por dhe nëse ekziston ndonjë rast sporadik gjykoj se ndodh në çdo vend tjetër. E rëndësishme është se asgjë dhe në asnjë rast zgjedhjet nuk u cënuan dhe asgjë nuk ndikoi në rezultatin zgjedhor. Vota e popullit u numërua siç ishte dhe sovrani votoi atje ku besojë më shumë.

Fitorja e Partisë Socialiste duhet lexuar ashtu siç është shkruar. Dihet se ajo erdhi në pushtet në 2013 në kushte krize. Borxhi publik kishte ardhur në kulmin e vet, pra 73 përqind të PBB, faturat e papaguara dhe kreditë e këqia shkonin rreth një miljard dollarë ndërkohë që borxhi i huaj rreth 10 miljard dollarë. Ndërkaq Partia Socialiste trashëgoi mjaft universitete jo publike që prodhuan mijra diploma false dhe qindra objekte konçensionare të rrezikshme për ekonominë e dobët shqiptare.

Përpos kësaj asnjë nga investimet e mëdha strategjike nuk mbaroi gjatë qeverisjes së Berishës. Kështu filloi, u inagurua por u ndërpre për mungesë financimi rruga e Arbërit, rruga Korçë-Qafplloçë-Pogradec, superstrada Tiranë -Elbasan, rruga e Kombit e papërfunduar në dy lote dhe me mjaft gabime teknike, dy baipasset e Fierit dhe Vlorës, Petroliferja dështoi por dhe porti detar në pyllin e sodës edhe pse u zhdukën 100 hektarë pisha, nuk u bë kurrë. Të gjitha këto u shoqëruan me mungesë të theksuar vizioni e paaftësie. Ndihma ekonomike jepesh si lëmoshë dhe pagesa e papunësisë po ashtu. Fatura energjie paguanin vetëm qytetet e mëdha urbane dhe uji pishëm gjithshtu. Kësisoj Cez-i dështoi dhe industria energjetike përfundojë në kolaps e krizë të thellë. Privatizimi lançoi korrupsion, fenomen ky i dukshëm dhe i kthyer në system në të gjithë nivelet e pushtetit politik. Pra Shqipëria u zhyt në një spirale të rrezikshme.

Edi Rama si kryeministër ka drejtuar vetëm tre vjet e gjysëm dhe ka folur më shumë puna për të se sa politika. Ai mori përsipër zgjidhjen e disa fenomeneve që grryenin ekonominë impaktin e të cilave e kishte direkt populli.

Reforma në energjetikë e ujësjellësia, reforma administrative që zhvaste së paku 100 miljon dollarë çdo vit, reforma në arsim, rend e polici, ushtri e administratë, janë disa nga realizimet e tij. Hoqi të liçencuarit e mjaft universiteteve jo publike që mbushën tregun e diplomave false,anullojë mjaft konçensione të rrezikshme dhe nisi punën për rindërtimin e vëndit. Duhet pranuar me guxim se qendrat e qyteteve lëngonin prej pesë dekadash pa vënë dorë dhe pa investuar asnjë lek. Sot kemi një situatë krejt tjetër. U rikonstruktuan ose u bënë të reja, qëndra e Tropojës, Rrëshenit, Durrësit,Tiranës,Vlorës, Kukësit, Korçës, Gramshit etj. Por u ndërtuan dhe stadiumet e futbollit të Elbasanit dhe ai Shkodrës dhe janë në vazhdim punimet për stadiumin kombëtar në Tiranë, stadium i lojrave me dorë në Tiranë etj. Ndryshimet pra janë të dukshme. Në inagurimin e sheshit kryesor të Tiranës unë mora pjesë bashkarisht me dy vëzhgues gjermanë të cilët pasi e vizituan të tërën, më pyetën se sa kohë është dashur të transformohet ky shesh ? Ja preva se vetëm në tetë muaj është punuar. Zotërinjtë gjermanë më thanë : “a ka mundësi që këta të vijnë të ndërtojnë Berlinin ? ja ktheva me të qeshur”.

Sigurisht që qeveria e kryesuar nga Rama nuk ka funksionuar si duhet. Ka patur meftësi dhe paaftësi në disa sektorë, kritikat e të cilave nuk i kemi kursyer, por e përgjithshmja duhet thënë se ka qënë pozitive dhe shpresëdhënëse.

Partia Demokratike pësoi një humbje spektakolare edhe atje ku pritesh të fitonte. Lideri i tyre Lulzim Basha i zgjedhur përmes debateve me të ndjerin Olldashi por i përkrahur nga Berisha, nuk kishte përvojën, përformancën dhe nuk mbante dot peshën e një partie të madhe. Ai realisht ishte i përkëdheluri i Berishës edhe pse në punën e tij nuk shkëlqeu asnjëherë.

Kështu pasi u rekrutua deputet, u emërua Ministër Transporti. Si teknik i vjetër në mos i vetmi, kam analizuar në detaje punën e veprimtarinë e tij në transport. Ai do mbahet mend për tenderin e rrugës së kombit me një dëm ekonomik prej 230 miljon euro, prishjen e shoqërisë ajrore private dhe liçencimin e kompanisë Bell Air si dhe prishjen e mbikalimit të zogut zi me një dëm ekonomik prej 1,7 milion euro. Si Ministër i Jashtëm do kujtohet gjatë për firmosjen e marrveshjes famëkeqe të detit, si Ministër i Brendëshëm do të kujtohet si autoriteti që përjetoi vrasjen e 21 janarit ne sheshin e bulevardit përpara kryeministrisë dhe së fundi si kryetar bashkie që erdhi përmes proçesit të parregullt zgjedhor, nuk kujtohet t’i ketë thënë njeri punë e mbarë.

Pra shkurt ishte njeri pa vizion, i paaftë si Ministër, si kryetar bashkie dhe si kryetar partie. Nisma e tij për grevën e çadrave dhe fushatën nën siglën “ Republika e Re “ është qesharake ta mendosh se një njeri i tillë mund ta kthejë partinë e tij në pushtet.

Përpos këtyre atij i mungoi dhe mbështetja e duhur e themeluesëve si lideri historik Sali Berishës, RidvanBodes, Eduard Selamit, Jozefina Topallit, Besnik Mustafaj, Majlinda Bregut, Genc Rulit, Ilir Rusmajlit, MyqeremTafajit, Astrit Patozit, Arben Imamit dhe i dhjetrave të tjerë. Gabimi tjetër por mjaft i rëndësishëm ishte se ai s’kishte një program të qartë e bindës. Edhe kur fliste me shifra për ekonominë bënte gafa të pafalshme për një lider,pra nuk e kishte përgatitur veten për fushatë. Largimi i emrave të njohur nga parlamenti dhe zëvëndësimi i tyre me emra të diskutueshëm krijoi shije të hidhur dhe pakënaqësi tek ata por dhe në bazën e gjërë të partisë.

Ndërkaq Rama kishte një projekt të cilën na e bëri të qartë gjatë fushatës siç ishin reforma në administrate,reformimi i kodit zgjedhor,zbatimi sipas ligjit të reformës në drejtësi dhe mbështetjen e infrastrukturës lënë në harresë derti më sot.

Tani është koha të pranohet rezultati, të mos humbasim kohën kot dhe të formohet qeveria sepse populli vendosi dhe verdiktin e tij s’ka të drejtë ta diskutoi askush.