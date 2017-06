Kreditë e këqija – Institucionet jobanka do t’i fshijnë pas një viti

Institucionet financiare jobanka duhet të fshijnë kreditë me probleme të cilat nuk janë paguar rregullisht prej një viti. Banka e Shqipërisë ka përgatitur disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka.”

Ndryshimet e propozuara nga Banka e Shqipërisë do t’i detyrojnë këto institucione që kreditë me probleme t’i nxjerrin jashtë bilanceve sapo atë të klasifikohen të humbura, çka, sipas rregullores, ndodh kur kredia nuk paguhet prej 365 ditësh.

Një vendim të ngjashëm Banka e Shqipërisë e ka ndërmarrë më parë edhe për bankat, por me ndryshimin që në rastin e bankave fshirja e kredive bëhet e detyrueshme pas tre vitesh.

Për institucionet jobanka është parashikuar një fshirje më e shpejtë, duke pasur parasysh se përgjithësisht kreditë janë në vlera më të ulëta dhe presupozohet që huadhënësi duhet të ketë shteruar të gjitha mënyrat e mbledhjes së detyrimit brenda një viti.

Ky ndryshim rregullator pritet të ndikojë në uljen e raportit të kredive me probleme për institucionet financiare jobanka. Projektrregullorja parashikon gjithashtu që institucionet financiare të mund të rrisin kapitalin përmes borxhit të varur, me afat maturimi të paktën pesëvjeçar.

Borxhi i varur mund të përbëjë deri në 50% të kapitalit të institucionit financiar. Një ndryshim tjetër është se institucioneve financiare do t’ju lejohet një kufi më i lartë i ekspozimeve ndaj një banke apo institucioni tjetër financiare të licencuar.

Me rregulloren aktuale, ekspozimet me afat më të gjatë se një vit mund të reduktohen me 20% të vlerës, për efekt të llogaritjes së kufirit maksimal të lejueshëm. Me rregulloren e re, ky ekspozim mund të reduktohet me 80% të vlerës.

Kjo iu krijon hapësira institucioneve financiare jobanka të investojnë më shumë në instrumente afatgjatë, si depozita, obligacione apo edhe hua të mirëfillta me bankat dhe institucionet e tjera.