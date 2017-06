Strehimi, aplikimet për kredi të buta, afatet dhe procedura e miratimit

Rreth 2 mijë aplikimet e dorëzuara në Bashki deri në datën 8 qershor do t’i nënshtrohen vlerësimit të Komisionit të Strehimit dhe më pas lista do të kalojë për miratim në Këshillin Bashkiak.

Parashikohet që lista e parë e përfituesve të miratohet brenda muajit.

Për vitin 2017, Bashkia e Tiranës ka planifikuar të shpërndajë 1 mijë kredi të buta për blerje apartamenti me interes 3%. Kryetari i bashkisë Veliaj tha dje se do të përzgjidhen 1 mijë familje të pastreha që Bashkia do t’u lehtësojë interesat e kredisë, duke theksuar se prioritet do kenë çiftet e reja.

Kredia e butë përfitohet për 20 vite me një interes të pandryshueshëm 3% dhe pjesën tjetër e merr përsipër Bashkia, gjatë gjithë viteve pavarësisht luhatjeve të bursës.

Personat që mund të jenë përfitues të këtij programi social duhet të jenë mbi 18 vjeç, nuk kanë një banesë të tyre, por punojnë dhe kanë një pagë afër 40 mijë lekë në muaj.