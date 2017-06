PO DESHE PO NUK DESHE RRUGEN JA TEK E KE – Nga Mirela Cela Jorgo

Nga Mirela Cela Jorgo

Premtojnë në fushatë gjithçka dhe premtim bëhet më shumë për të punësuarit në administratë. Dhe nëse e mbajnë si premtim nuk e kanë problem se dorën në xhep nuk e fusin, nga buxheti i shtetit dalin ato rritje rrogash.

Por sa janë të punësuar në administratën shtetërore dhe sa janë të punësuar në sektorin privat!?

Për këta të dytët nuk pyet kush, as sa e kanë rrogën, as si i kanë kushtet e punës, as çfarë të drejtash kanë. Nuk pyet njeri për ta as në respektohen të drejtat e tyre për ditët e lejeve për raportet, nëse merr një raport mjekesor e ke të kotë se s’ta njeh njeri, nëse ngre zërin dhe kërkon një të drejtë të vjen përgjigja ballit:

PO DESHE, PO NUK DESHE RRUGEN JA TEK E KE.

Jo më larg se dje dëgjova për një kompani fasonerie që pagat e punëtorëve i deklaron në banka aq sa është kufiri i pagavave, poooor kartat e bankomatit i mban vetë administratori dhe u jep shumë më pak nga sa kanë të deklaruar.

Nuk është i vogël numri i të punësuarve në sektorin privat, por për këtë kategori nuk flet askush, askush nuk premton , nëse e bëjnë humbasin mbështetjen finaciare nga kompanitë që vetëm shfrytëzojnë në maksimum krahun e punës.