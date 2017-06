ARMËT E HESHTURA PËR TË PRANUAR ATË QË NUK E DËSHIROJMË – Arben LlALlA

Arben LlALlA

Prej shumë vitesh shqiptarët vazhdojnë të mashtrohen nga intelektualët me kapacitete të kufizuara për interesa të tyre personale. Kaluan kaq vite dhe shqiptarët ende janë në tranzicion të thellë deri në pafundësi. Qytetarë janë varfëruar tej mase sa të gjithë kërkojnë të ikin nga Shqipëria pa e kthyer kokën pas, shkatërrimi ekonomik i ndërmarrjeve të mëdha, degradimi i arsimit, kulturës, shoqërisë, etj. Për të larguar vëmendjen nga këto probleme shoqërore që ndeshen shqiptarët prej shumë vitesh sistemi shtetëror i ndihmuar nga grupe të ndryshme intelektualë të vënë në shërbim edhe të interesave të huaja shpikin probleme të reja të cilat nuk kanë lidhje fare me atë se çfarë po ndodh në të vërtetë me shoqërinë shqiptare. Kjo lloj metodë hynë në luftërat e qeta të cilat zhvillohen me “Armët e heshtura”. Armët e heshtura janë avancuar si pasojë e zhvillimit ekonomik dhe teknologjik këto 30 vitet e fundit. Kjo ka bërë që pushteti të veprojë në kohën e duhur me anë të elitave të saja për të ndalur zhvillimin e klasës së mesme e cila gjithnjë historikisht ka udhëhequr revolucionet. Kështu, sistemi shtetëror ka më shumë kontroll mbi popullin dhe pushtetin e gjerë duke bërë të mundur izolimin e tyre. Kuptohen se të gjitha këto bëhen që shqiptarët të mbeten të prapambetur dhe mos të kenë informacionet e duhura se çfarë po ndodh me botën përreth.

Si janë përdorur armët e heshtura në tek shqiptarët

a)- Degradimi i arsimi në injorancë

Jemi dëshmitarë që arsimi po degradon duke e ulur cilësinë e sajë dhe na ushqyer me injorancë dhe mediokritet. Shtresat e ulëta sociale shkollohen me modesti duke bërë të mundur që hendeku midis klasës shoqërore të lartë dhe të ulët të ketë një hapësirë ndarje të pakapshme. Shumë njerëz janë pajisur me diploma të pamerituara, në fund të çdo viti shkollor brenda natës të gjithë nxënësit dhe studentët janë kalues. Dikur ekzistonin studentët heronj, ndërsa sot kemi studentë të cilët janë militantë të partive politike. Ishte nder të diplomoje në universitetet shtetërore, tashmë ndihemi në turp kur shikojmë se si diplomohen në këto universitete individë që nuk kanë mundur të marrin me meritë diplomën e shkollës së mesme. Nëpër institucionet shtetërore punësohen militant partiak të cilët i përkasin shtresës së ulët të shoqërisë dhe jo individë që mund ti ofrojnë zhvillim vendit dhe shoqërisë.

b)- Krijimi i një problemi që nuk ekziston dhe oferta e zgjidhjes

Krijimi i problemeve që nuk ekzistojnë në luftën e heshtur njihet si arma “problem-reagim-zgjidhje”. Për këtë mund të marrim rastin e Çadrës përballë Kryeministrisë. Pasi u lodhën masat e gjera votues të majtë dhe të djathtë, ata që e krijuan problemin nënshkruan marrëveshjen e fshehtë dhe populli tha” “Shyqyr që u arrit marrëveshja”. Ndërsa drejtuesit e partive të vogla thanë: “Më në fund do kemi zgjedhje me shpresën se do jemi pjesë të qeverisë së re”.

Por në të vërtetë plani për krizën e Çadrës ishte planifikuar me kohë prej atyre që të kishte një reagim të caktuar dhe më tej të ndërhyhej duke bërë që masa e gjerë e qytetarëve të pranojë të keqen më të vogël pa asnjë kusht.

c)- Nxitja e turbullirave për të pranuar atë që nuk dëshirojmë

Mënyra për të pranuar me dhimbje një vendim të papëlqyer është që atë ta paraqesim në kohën e nevojshme për të ardhmen duke siguruar pajtimin e popullin, të majtës dhe të djathtës. Kështu, kemi rastin e rrëmujave të 1997, si rrjedhojë për të siguruar të ardhmen e Shqipërisë u nënshkrua marrëveshja për Qeverinë e Pajtimit e cila u pranua me dhimbje nga shumica e shqiptarëve.

Kjo marrëveshje ka qenë e lehtë të arrihet nga sistemi shtetëror sepse masa e madhe e shqiptarëve ishin të gatshëm të përkrahini dënimet me burg për shkaktarët e vërtetë që na çuan tek çmenduri shqiptare e 1997.

Marrëveshja në fjalë i dha shkaktarëve të vërtetë të 1997 ju dha kohë për tu forcuar dhe për të përdorur Marrëveshjen e Qeverisë së Pajtimit Kombëtar kundër ideve të reja për ndryshime të mëdha. Sot çdo iniciativë e shqiptarëve për zhvillimin e partive politiket vogla apo lëvizje kombëtare të reja është e destinuar të dështojë sepse gjithnjë “albitri shtetëror i marrëveshjeve” do të nxjerri kartonin e MQPK për pozicion jashtë loje. Prandaj masa e gjerë mbështetëse është e detyruar të pranojë dorëheqjen dhe nënshtrimin përballë pushtetit.

d)- Ushqimi kulturor i publikut sikur të ishte në moshën e adoleshencës

Në fillim të viteve 2000 kanalet televizive transmetonin shumë telenovelat latine sa që njerëzit u sëmurën pas tyre, ka patur raste edhe të rrahjeve midis bashkëshortëve se cilën telenovele do të ndiqnin. Pushteti vërejti se këto telenovela latine shumë pak po i tërhiqnin shikuesin shqiptar atëherë filloj që në çdo kanal televizivë shqiptar të jepeshin telenovelat turke. Fal kulturës së afërt fetare të shqiptarëve me turqit ka bërë që një pjesë e mirë e shqiptarëve të dashurohen si fëmijë me këto telenovela klasike. Tashmë ne të gjithë jemi kthyer në adoleshentë përpara ekraneve televizive kur shfaqen telenovelat turke me dashuri tragjike. Jemi dashuruar me aktorët, zërin dhe lëvizjet e tyre në këto serialë. Kthimi i publikut të gjerë në moshën e adoleshencës u vërtetua kur disa aktorë turq vizituan Maqedoninë dhe Kosovën. Gjatë vizitës ata u respektuan dhe u pritën nga mijëra fansa të cilët i përkisnin më shumë moshës së pjekurisë se sa adoleshentëve.

l) Kontrollimi i zhvillimeve shoqërore

Për të kontrolluar sistemi zhvillimin e klasës së pavarur shoqërore pushteti e ushqen atë me informata hidhëruese siç janë vetëvrasjet, përdhunimet, vjedhjet, katastrofat natyrore etj. Pra, me tema të cilat sjellin plogështi, mosbesim në vetvete, frik për të ardhmen. Kështu, klasa jonë shoqërore në vend që të protestojë për varfërinë ekonomike, racizmin shoqëror, injorimin e kulturave kombëtare, ne ndihemi fajtorë duke krijuar një gjendje depresioni. Kjo gjendje depresioni frenon zhvillimin e veprimtarive shoqërore. Gjithashtu krijimi i një gjendje të tillë çmendurie-shoqërore i intereson pushtetit për të mos tërhequr vëmendjen e qytetarëve rreth qeverisjes së vendin, zhvillimeve të ndryshimeve ekonomike e globale.