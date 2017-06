Prof. Simon Çapeli, bashkëthemelues i shërbimit të urologjisë shqiptare

Ditën e djelë qyteti i Tiranës, pedagogë e studentë të Mjekësisë, mjekë të shumtë dhe përfaqësues nga Urdhëri i Mjekut, ministri i Shëndetësisë Arben Beqiri, përcollën për në banesën e fundit mjekun e shquar, profesor Simon Çapeli.

Prof Çapeli u lind në Tiranë me 1931, prej një familje intelektualesh shkodrane. Mbasi mbaroi gjimnazin e Tiranës u dërgua për studime në Mjekësi në Rusi dhe më 1956 u kthye në spitalin e Tiranës si kirurg në klinikën e profesor F. Paparistos në katedrën e Kirurgjisë së Fakultetit, Kirurgjisë Speciale dhe të Urologjisë, të cilën e drejtoi pas daljes në pension të prof. F.Paparistos. Simon Çapeli futi shumë gjëra të reja në kirurgji dhe në veçanti në urologji, lëndë të cilën e zotëronte në mënyrë të shkëlqyer. Duke kryer së bashku me prof. F. Papariston operacione të bëra për herë të parë në vendin tonë për kohën kur jetuan. Ka qenë për shumë vite drejtor i spitalit kirurgjikal të Tiranës. Ka marrë pjesë në të gjithë simpoziumet Kombëtare dhe ndërkombëtare, që dhe i ka drejtuar. dhe ka referuar shumë në to ; ishte profesori që e hapi në vitin 2008 në Tiranë Kongresin e Urologjise te Evropës jug-lindore të drejtuar nga Prof. M. Marbeger dhe Prof. Flamur Tartari. Ka udhëhequr doktorata të mjekeve dhe diploma te studentave si pedagog me pervojë, ka shkruar shumë artikuj në shtypin mjekësor. Ka qenë bashkëudhëheqës me prof. F.Papariston për temën qeveritare studimore mbi Urolitiazen në vendin tonë. Eshte specializuar disa here jashte shtetit si dhe ka marre pjese ne disa kongrese jasht me nje perfaqesim dinjitoz si mjek me pervoje te madhe. Ka qenë pedagog që nga1963 e deri sa doli në pension në vitin 1990. Ka përgatitur shumë kuadro për kirurgjine dhe urologjinë ne vendin tonë..

Prof, F. Paparisto dhe Simon Çapeli ishin bashkëthemelues të shërbimit të klinikës urologjisë shqiptare në qëndrën spitalore «Nënë Tereza» , e cila pas ndarjes si klinikë në vehte bëri një hap të madh cilësor, për zhvillimin e urologjisë në Shqipëri, duke pergatitur kuadro të shumta për gjithë shqipërinë, të kirurgeve urologë të rinj. Simon Çapeli së bashku me Prof. Papariston, nga vitet 1968-1990 kanë kryër shumë ndërhyrje të para urologjike në Shqipëri: sidomos në shumë patologji të linduara në veshka, ndërhyrje të vështira në heqjen e gurëve të mëdhenj në veshka së bashku me Prof. Papariston, në mjekimet e patologjive të fshikzës urinare, në tumoret e veshkave dhe fshikëzës urinare . Simon Çapeli menjëherë pas kthimit nga Parisi 1971-1972 vuri në zbatim për herë të parë ne vendin tonë teknikën e heqjes së prostatës me operacion dhe drenazhimin anësor nga të dyja anët e fshikzës urinare, e cila dha rezultate të shkëlqyera në kurimin e kësaj sëmundje. Per kohen që jetoi dhe punoi ai e drejtoi klinikën e urologjisë me të rejat bashkëkohore, në teknika të ndryshme të operacioneve ne urologji si dhe në pergatitjen e kuadrove të reja të kirurgëve në të gjithë vendin. Ai ne radhë të parë ishte njeri, i konsideronte mjekët e rinj si kolegë të barabartë duke i mësuar dhe udhëhequr në punimet shkencore, por në të njëjtën kohë dhe në asistimin në shumë operacione të vështira në uroligji. Ishte shumë adapt për urologjinë dhe libri i tij i përkthyer nga autori Rus Cullukidze mbi urologjinë është atual për problemet e klinikës dhe nga ky kemi mësuar shumë në kohën kur nuk ekzistonin librat e tjerë në Shqipëri. Zemra e tij e madhe së bashku me profesorin tonë të dashur Ferdinad Paparisto bënë të mundur që shumë nga në mjekët e rinj të shërbimit të klinikës së urologjisë, të specializohemi në Francë, ku ai na drejtoi në klinikat më të mira ku ishte specializuar dhe vëtë, për të përfituar sa më shumë.

Për Simon Çapelin mund të thuhen shumë fjalë, por në një memuar pas vdekjes së tij nuk mund të përshkruhet aktiviteti i madh i këtij profesori të shquar, i cili la një gjurmë të madhe në mjekësinë shqiptare. Duhet të citojmë se Simon Çapeli, edhe pse ishtë në pension, merrte pjesë në të gjitha konferencat tona, kombëtare dhe ndërkombëtarë, në disa konsulta ku ne e pyesnim dhe përfitonim nga përvoja e madhe që kishte. Gjithashtu ai mbeti i kënqaqur nga mjekët e klinikës që ai nxorri në të gjithë Shqipërinë si urolog. Klinika Urologjisë në mënyrë të veçantë i festoi atij 80-vjtorin e lindjes me një simpozum mjekësor shkencor. Me rastin e 60 vjetorit dhe themelimit të fakultetit të mjekësisë, dekanati i fakultetit i dha certifikatën e mirënjohjes si pedagog dhe mjek i shquar kirurg – urolog. Vdekja e Dr. Simonit është një humbje e madhë për familjen, por në të njëjtën kohë dhe për mjekësinë shqiptare.

Ne mendojmë që në Klinikën e Urologjisë të QSUT-së, Blloku i operacionit dhe reanimacionit të kësaj klinike, të marrë emrin e Prof. Dr. Simon Çapelit.

Prof. Dr. Flamur Tartari* Kryetari i Shoqatës Kombëtare të Urologjisë shqiptare

Prof. Dr. Xheladin Draçini* Dekan i Fakultetit të Mjekësisë

Dr. Daniela Nikaj* Zv. Drejtore e përgjithshme QSUT Nënë Tereza.