Serbia – me kryeministre femër dhe lesbike! Zgjidhje apo marketing politik? – Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Presidenti i ri i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, vendosi, së fundimi, që si mandatare të re për postin e kryeministrit të Serbisë, të cilin, deri tani, e ka mbajtur vetë, të caktojë ministren e deritanishme të Administratës Publike dhe të Vetadministrimit Lokal, Ana Brnabiç. Duke e argumentuar këtë caktim ë tij që, në fakt, edhe pritej, Vuçiçi vuri në pah, në radhë të parë, cilësitë e saj profesionale e personale, ndërkohë që, nga ana tjetër, ai synoi dhe duket se e realizoi, që të arrinte edhe një synim marketingu, pasi të gjithë mediumet rajonalë dhe botërorë vënë në dukje faktin se Serbia, për herë të parë, do të ketë si kryeministër një femër, për më tepër, një të tillë që i përket komunitetit LGBT, pasi dihet se znj. Brnabiç është lesbike.

Sidoqoftë, analistë e politologë të ndryshëm, duke veçuar,në radhë të parë cilësitë e saj profesionale, pasi ajo, shumë vite, para se të bëhej ministre në qeverinë e Vuçiçit, ka marrë pjesë në realizimin e një numri projektesh me karakter ekonomiko-social, të financuar nga institucione botërorë të tillë, si Banka Botërore dhe FMN, vënë në dukje se, duke caktuar, në këtë detyrë të rëndësisshme, znj.Brnabiç, një figurë jopartiake, ai (Vuçiçi) shmangu trazirat eventuale ndërpartiake. Sepse, nëse ai do të zgjidhte në këtë post ndonjërin nga Partia e tij Progresiste Serbe (SNS), kjo do të mund të ngjallte pakënaqësi te “progresistët”, sepse, midis tyre, ka njerëz që kanë këndvështrimet dhe pritshmëritë e veta nga angazhimi partiak. Nga ana tjetër, nëse do të caktonte kryeministër ministrin e deritanishëm të Jashtëm, Ivica Daçiç të Partisë Socialiste, përsëri do të mund të ngjallte pakënaqësi midis “progresistëve” që mendojnë se kuadrot e tyre të partisë janë më të mirët në vend! Kurse me caktimin e një gruaje jopartiake, të shkolluar dhe të profesionalizuar në Perëndim, të njohur në qarqet ndërkombëtare të specializuara në fushën e ekonomisë, që di të komunikojë me këta qarqe, shto këtu edhe plusin e caktuar se ajo i përket komunitetit LGBT qëështë në modë dhe “cool” në Perëndim, duket se Vuçiçi ka qëlluar në shenjë!

Sidoqoftë, ka edhe një numër jo të vogël analistësh dhe politologësh që e shohin caktimin e znj. Brnabiç nga një këndvështrim tjetër, duke vënë në dukje se ajo, në punën e saj të ardhshme, do të ndodhet përballë sfidave të shumta dhe të vështira. Pyetja e parëqë shtrohet, është kjo: Si do të arrijë dikush qëështë një autsajder (i parëndësishëm) politik, të vendosë autoritetin e vet në qeveri? Një politolog i njohur dhe me peshë në Serbi, Branko Radun, i tha dje “Dojçe Veles” se mandatorja ose kryeministrja e re, pavarësisht se do të ketë mbështetjen e fortë të “të gjithëpushtetshmit” Vuçiç, do ta ketë të vështirë që “ta çajë” rrugën e saj, duke pasur parasysh veprimtarinë e klaneve politikë të fuqishëm në Serbi. “Kam parasysh ato klane politike ose, sikurse mund t’i quajmë ato ‘shteti i thellë’ në Serbi që, në përgjithësi, nuk ndryshojnë dhe fjala është për strukturat ushtarake, ato të sigurisë dhe, fundi i fundit, edhe disa të ekonomisë, të cilat ndryshimet në krye të qeverisë ose të shtetit, sikurse e ka treguar koha, i prekin pak ose aspak”, thotë plitologu Radun, duke theksuar se, kështu, funksionon në Serbi, se ende mbizotërojnëlidhjet klanoredhe të tjera të ngjajshme me to, se disa njerëz ndryshojnë, por disa të tjerë jo, madje rrinë një kohë të gjatë në funksionet e tyre. Ana Brnabiç, duke pasur parasysh profilin e saj, do të përpiqet që të ndryshojë diçka, edhe më ndihmën e Vuçiçit, por a do të jetë kjo e mjaftueshme që të binden njerëzit e thjeshtë që duan një jetë më të mirë sesa kjo e sotme, apo edhe bashkësia ndërkombëtare që ka pritshmëri të mëdha nga Serbia në rrugën e saj, të paktën të deklaruar publikisht, drejt BE-së?