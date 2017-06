Pasojat e katrahurës së pronave

Katrahura e pronave dhe cenimi i të drejtave të pronësisë si e drejtë themelore kanë nxjerrë në pak dështimin e institucioneve që e kanë administruar procesin, që nga hartuesit e ligjeve, hipotekat, noterët, pushteti lokal etj. Regjistrimi i pasurive të paluajtshme edhe sot e kësaj dite mbetet i papërfunduar edhe pse procesi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme pas rënies së regjimit komunist, filloi në vitin 1995 me krijimin e Zyrave të Regjistrimit të Përgjithshëm të pasurive (ZRPP). Ligji për regjistrimin e pasurive të paluajtshme parashikon një sistem regjistrimi bashkëkohor të mbështetur në parcela, i cili përfshin informacion si nga dokumentet juridike ashtu edhe nga hartat.

Ligji i Shqipërisë i mbulon sa duhet të gjitha çështjet themelore që duhet të rregullojë një ligj i regjistrimit të tokës, por rezultatet tregojnë se hipotekat nuk kanë arritur të jenë eficiente. Banka Botërore ka vënë në dukje në raportin për të drejtat e pronësisë në Shqipëri se rreth 60% e personelit të hipotekave largohet çdo dy vjet. Cilësia e dobët e kartelave ekzistuese, disa paqartësi ligjore ose procedurale që prekin regjistrimin e titujve për disa lloje pronash dhe trajnimi i pamjaftueshëm i personelit kanë çuar në pasiguri dhe mospërputhje të shpeshta në mënyrën me të cilën zyrat e ndryshme të ZRPP-së i trajtojnë kërkesat për regjistrimin titulli, çka, nga ana e saj, e bën pjellor terrenin për korrupsion. Për pasojë, zyrat e ZRPP-së perceptohen se janë më të predispozuarat për korrupsion. Shërbimet noteriale i kanë krijuar kosto procesit.

Deri para dy vitesh në pjesën dërrmuese të tyre pronat shiteshin pa deklaratë noteriale, të cilat edhe kur janë lëshuar kanë krijuar probleme në trajtimin e drejtë të çështjeve të pronësisë. Drejtoria e Rrugëve, një përdoruese kryesore e të dhënave nga ZRPP-ja, çmon se deri në dy të tretat e kohës së punonjësve të saj shkon për zgjidhjen e mospërputhjeve në të dhënat e ZRPP-së për të vërtetuar pretendimet e pronarëve për kompensimin e pronës të shpronësuar me qëllim kryerjen e investimeve publike. Pronave po u rritet vlera në përgjithësi. Megjithatë, si rezultat i statusit të paqartë juridik, shumë prona janë përjashtuar nga tregu formal dhe nuk mund të përdoren si garanci për të marrë hua, çka e kufizon kontributin e tregut të pronave për investimet dhe rritjen ekonomike. Kur një pronë nuk është e regjistruar, veprimet me të bëhen në mënyrë informale dhe kartelat e ZRPP-së nuk mund të përditësohen. Kostot e transaksionit dhe pasiguritë në lidhje me pronësinë dhe kufijtë e parcelave i shkurajojnë investimet dhe përmirësimet dhe po sjellin vështirësi për industrinë bankare.

(Marrë me shkurtime nga Monitor)