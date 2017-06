Ligji i ri i 2015-s shfryu, në mënyrë arbitrare faturën e kompensimit

Me parimin e drejtësisë, të paktën sipas shumicës që e miratoi, që nënkupton një kompensim të arritshëm për ish-pronarët dhe parimin e interesit publik, duke mbrojtur arkën e shtetit dhe për rrjedhojë qytetarët nga superfaturat, ligji i Trajtimit të Pronës, i teti në dhjetë vitet e fundit, i miratuar në mes të 2015-s, duket të jetë zgjidhja në tavolinë për ekzekutim sot qëflasim për këtë temë. Por që të zbatohet duhet të gjejë mbështetje ndërkombëtare dhe sidomos pranimin e Gjykatës së Strasburgut, që kërkon kompensimin me çmimin e tregut të pronarëve.

Ligji i ri, në themel të të cilit prona e kthyer, do të vlerësohet sipas zërit kadastral aktual dhe sipas zërit kadastral që ka pasur në kohën e shpronësimit 1944, me një indeksim të vlerës në vite. Por, ndërsa ndryshimet e reja ligjore i kanë dhënë përparësi mbrojtjes së interesit publik, duke shkarkuar buxhetin e shtetit nga vlerat e mëdha të detyrimeve, ish-pronarët nga ana tjetër pohojnë se janë cenuar rëndë prej këtij ligji.

Përfaqësuesi i Shoqatës Pronësi me Drejtësi, Myrshit Vorpsi, ka argumentuar se formula e re i referohet vlerës së truallit në kohën e shpronësimit të paligjshëm, pra në vitet 1944-1945, dhe jo me vlerën e tregut. Vorpsi pohoi se ky projektligj ka hequr parimin e kthimit të pronës të përfituar nga ligjet e mëparshme, por edhe të sanksionuar nga Kushtetuta.

Neni 6 i ligjit të ri për Trajtimin e Pronave përcakton si metodologji për kompensim, pronën e njohur në bazë të zërit kadastral në kohën e shpronësimit (1994). Prona e kthyer do të vlerësohet sipas zërit kadastral aktual të saj dhe sipas zërit kadastral që ka pasur në kohën e shpronësimit, duke llogaritur diferencën e vlerës, që do të rezultojë nga ndryshimi i zërit kadastral. Ish-pronarët pohojnë se sipas kësaj forme, vlera e pronës për kompensim ulet me 7 herë në krahasim me ligjin aktual. Në buxhetin e vitit 2016 u parashikuan 3 miliardë lekë për qëllime të kompensimit financiar të pronës dhe shuma do të rritet në vite, duke arritur mesatarisht 5 miliardë lekë në vit për 10 vjet, me një faturë që shkon gjithsej 50 miliardë lekë ose 360 milionë euro.

Shoqata e ish-pronarëve ankimoi në Gjykatën Kushtetuese Ligjin e ri për trajtimin e pronës, po vendimi i kësaj të fundit në janar të këtij viti konsideroi se mënyra që ligjvënësi ka zgjedhur për trajtimin dhe përfundimin e këtij procesi nuk cenon standardet kushtetuese, konkretisht të drejtën e pronës, sigurinë juridike, të drejtën e ankimit, të drejtën për një proces të rregullt dhe barazinë para ligjit. “Në vlerësimin tonë, ligji ka vendosur kritere të njëjta e të qarta për të gjithë personat që do të jenë subjekte të tij. Ai ka përcaktuar procedurat dhe rregullat që do të ndiqen, me qëllim realizimin e së drejtës së pronës së përfituesve dhe pritshmërive të ligjshme të ish-pronarëve, si dhe një afat të vlerësuar si të arsyeshëm për përfundimin e këtij procesi”, – u shpreh Gjykata që me shumicë vendosi të cilësojë të pabaza pretendimet e ish-pronarëve të cilët tashmë po bëjnë gati dosjet për ankimin në Strasburg.