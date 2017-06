Kompensimi i pronave, vlerësimi për vendimet ‘96-’97, përfitojnë 5 mijë familje

Pas përfundimit të vlerësimit financiar për vendimet e dhëna në ’95, Agjencia e Trajtimit të Pronave ka nxituar të marrë në shqyrtim dosjet e dy viteve pasuese.

Do të duhen vetëm pak muaj, që pronarët me vendime të viteve ’96 dhe ’97 të njihen me masën e përfitimit, e cila u jep mundësinë të aplikojnë për të përfituar me një nga skemat e kompensimit.

Ligji i ri përcakton një afat 3-vjeçar për këto dosje , çka do të thotë se ATP ka detyrimin për të dalë më një faturë për 26 mijë vendimet e formës së prerë deri në 2019, kohë kur skadon edhe afati ligjor.

Ende nuk mund të thuhet me siguri se sa është numri i vendimeve që i takojnë periudhës ’96-’97, por nga të dhënat paraprake mësohet se bëhet fjalë për më shumë se 5 mijë familje, duke marrë këtu në konsideratë faktin që pjesa dërrmuese e vendimeve janë dhënë në harkun ’93-’98.