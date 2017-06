Meta sulmon Ramën dhe Rilindjen: S’ka shans asnjë të më shkarkojë

Kreu i Kuvendit dhe presidenti i zgjedhur Ilir Meta në një deklaratë për media në fund të seancës së sotme të Kuvendit iu përgjigj deklaratës së nënkryetarit të PS Gramoz Ruci se nëse Meta president nuk dekreton qeverinë do të shkarkohet nga kjo detyrë.

“Shqipëria do të ketë qeveri në çdo rast, po nuk do të dekretoj askënd që do të përfshihet në cenimin e standardeve në zgjedhje. Nuk është shantazh nuk është kërcënim, është një premtim dhe unë i mbaj premtimet. Nuk ka shans Rilindja të shkarkojë Ilir Metën, janë shqiptarët që do të shkarkojnë Rilindjen, Rilindja nuk di të bëjë shtet. Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo gjë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë fundi i shtetit. Është thirrje për kriminelët që bashkëpunojnë me policët”, tha Meta.

Meta shprehu shqetësimin për atë që e cilësoi deklaratë të paligjshme dhe të papërgjegjshme të kryeministrit Edi Rama në drejtim të policisë së shtetit për t’u bërë pjesë e fushës. Sipas Metës, heshtja e drejtorit të policisë së shtetit dëshmon atë që LSI ka denoncuar gjatë ditëve të kësaj fushate ku punonjës policisë, që sipas ish-kreut të LSI janë përgjegjës për drogën në vend po u bëjnë presion njerëzve të zakonshëm dhe punonjësve të administratës