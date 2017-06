Kuotat për programet e studimit 2017-2018

Universiteti Politeknik do të presë vitin e ardhshëm akademik rreth 400 studentë më shumë se një vit më parë, vetëm në nivelin bachelor (3-vjeçar).

Krahasuar me një vit më parë, të gjithë fakultetet kanë shtuar kuotat e tyre nga 5- 20% për vitin akademik 2017-2018. Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit e ka çuar numrin e kuotave nga 100 në 126 për tri degët që ofron. Fakulteti i Gjeologji-Minierave gjithashtu ofron më shumë kuota bashkë më atë të Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike, të cilat mbeten në listën e degëve të kërkuara nga maturantët.

Dega e Inxhinierisë së Ndërtimit, vitin e ardhshëm akademik do të pranojë 144, ndërsa Inxhinieria Hidroteknike dhe ajo e Mjedisit do të ketë 64 studentë. Risia e këtij viti është dega Arkitekturë në Interier dhe Dizajn, që do të hapet për herë të parë këtë vit me 31 kuota pranimi. Ata që aplikojnë për të fituar një program studimi në Universitetin Politeknik, duhet së pari të zotërojnë notën mesatare të gjimnazit 6. Gjithashtu, 70% të pikëve, aplikantët i marrin nga nota mesatare e shkollës së mesme dhe 30% nga lëndët formuese: Matematikë, Fizikë dhe Kimi. Për çdo profil shkolle, Universiteti Politeknik ka vlerësuar me një koeficient që varion nga 1-1.4.

Rreth pesë mijë studentë të rinj do të ulen për herë të parë në auditorët e Universitetit Bujqësor, gjysma e të cilëve do të jenë për herë të parë. Janë plot 2462 kuota të miratuara në senatin akademik vetëm për nivelin bachelor në pesë fakultetet e UBT. Universiteti Bujqësor ka ruajtur një formulë të ngjashme me një vit më parë. Kjo do të thotë se të gjithë maturantët që plotësojnë kriterin e mesatares të vendosur me VKM, do të vlerësohen mbi bazë të tre komponentëve: notës mesatare të shkollës së mesme, rezultatit të njërës prej lëndëve me zgjedhje, si dhe profilit të shkollës që ka kryer maturanti. Ashtu si formula, edhe tarifa mbetet e njëjtë.