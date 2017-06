Fushatë me humor e populizëm, po alternativat ? – Prof. Dr. Bajram Hysa

Prof. Dr. Bajram Hysa

Në mungesë të alternativave dhe programeve serioze dhe të detajuara qeverisëse , kryetarët e partive kryesore politike, që garojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, i janë dhënë populizmit, barcaletave, batutave dhe shfaqjeve humoristike në media. Qëndrimet populiste jo vetëm që nuk ofrojnë zgjidhjet për të cilat ka nevojë shoqëria, por përkundrazi do ta përkeqësojnë edhe më shumë gjendjen. Nuk ka dyshim se të gjithë kujdesen dhe po tentojnë të shmanget vëmendja nga problemet e mëdha që ka vendi. Askush nuk merret me njerëzit dhe problemet e mëdha që shqetësojnë shoqërinë shqiptare. Burimi më i rëndësishëm në një vend demokratik janë burimet njerëzore dhe për rrjedhojë shoqëria dhe kultura e saj. Pikërisht te qytetarët e thjeshtë qëndrojnë të gjitha ato vlera themelore për lirinë, barazinë, mirëqënien dhe sigurinë. Së bashku me sistemet e mirëqeverisjes, demokracisë dhe shtetit ligjor, janë dimensionet njerëzore dhe sociale të Shqipërisë ato që qëndrojnë në themel të rritjes ekonomike.

Dihet se arsimi dhe shëndetësia qëndrojnë në themel të zhvillimit njerëzor dhe shoqëror. Por askush nuk i përmend ato, ose ka artikulime të vakëta dhe spontane.

Mungesa e një qasjeje strategjike për arsimin

Sistemi arsimor në Shqipëri, në tërësi, po përballet me një sërë sfidash të rëndësishme, pothuajse në të gjitha nivelet. Bazuar mbi treguesit sasiorë dhe cilësorë të BE-së, reformat në sistemin arsimor para-universitar dhe universitar nuk kanë sjellë ndonjë përmirësim të dukshëm në performancë. U bënë përpjekje për reformën e kurikulës në shkollat e mesme dhe universitare gjatë viteve të fundit. Megjithatë, këto reforma nuk arritën të siguronin përmirësimet e pritshme në treguesit kryesorë, ndryshe nga performanca më pozitive e konstatuar në shumicën e vendeve të BE-së dhe OECD-së.

Ndonëse në vite janë krijuar një sërë standardesh, zgjerimi dhe zhvillimi i sektorit arsimor vijoi në mënyrë të fragmentarizuar. Pritej që një sektor kaq i madh sa arsimi, me rolin e tij kritik në zhvillimin e burimeve njerëzore të vendit, të kërkonte një qasje më strategjike dhe të lidhur me nevojat e zhvillimit sektorial të vendit. Mungesa e një qasjeje strategjike për arsimin kontribuoi në një rënie të ndjeshme të cilësisë së arsimit të nivelit të lartë. Kurikulës, e cila nuk është e harmonizuar aq sa duhet në rang kombëtar. nuk iu bënë vlerësime apo akreditime të jashtme, gjë e cila po ashtu konsiderohet të ketë ndikuar në cilësinë në rënie. Sfidat kryesore të arsimit të lartë përfshijnë nevojën për: rritjen e cilësisë përmes përmirësimit të kushteve të mësimdhënies; rritjen e numrit dhe cilësisë së personelit; përmirësimin e infrastrukturës; azhurnimin e kurikulës dhe standardeve cilësore, në përputhje me standardet më të mira evropiane; sigurimin e përputhshmërisë së strategjive, kurikulave dhe programeve të arsimit me ato të sektorit privat dhe për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut të punës; zgjerimin e arsimit post-sekondar në përputhje me nevojat e fushave specifike dhe zhvillimet rajonale; forcimin e kapaciteteve të përgjithshme institucionale dhe rritjen e autonomisë dhe vetë-qeverisjes së IAL-ve.

Në institucionete arsimit të lartë ende nuk ofrohen siç duhet programe cilësore studimore, sipas përvojave më të mira të BE-së, që do të çojnë në njohjen e diplomave të arsimit të lartë të marra në Shqipëri, si edhe në njohjen e kualifikimeve nga BE-ja.

Është imediate gjithashtu rritja e autonomisë dhe vetëqeverisjes së IAL-ve, përms përkufizimit të qartë dhe forcimit të statusit juridik të IAL-ve, duke përfshirë ristrukturimin organizativ dhe rritjen e efikasitetit dhe autonomisë institucionale, rritjes së përgjegjshmërisë, efiçiencës së manaxhimit dhe kapaciteteve të përgjithshme të strukturave të IAL-ve, për t’iu përgjigjur më mirë publikut, sipas parimeve të autonomisë. Ligji i ri i arsimit të lartë, i trumbetuar me aq bujë, e shmang në mënyrë arbitrare përfshirjen më të madhe të trupës akademike dhe studentëve në proçeset e vendimmarrjes, cënon autonominë financiare për universitetet, si instrument për politikat e arsimit të lartë, zhvillimin e infrastrukturës universitare, përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe kërkimit shkencor; pengon fuqizimin e bashkëpunimit ndërkombëtar midis institucioneve të arsimit të lartë dhe rritjen e nivelit të pjesëmarrjes në programet shkencore, kërkimore dhe programet e përbashkëta të BE-së.

Sa të kënaqur janë njerëzit nga shërbimi shëndetësor?

Shqipëria përballet me sfida të mëdha përsa i takon kujdesit të duhur dhe cilësor shëndetësor. Qeveria shqiptare, gjatë mandatit që sapo u mbyll, propozoi një lëvizje drejt mbulesës së kujdesit shëndetësor universal që do të financohej nga të ardhurat e përgjithshme, por radha dhe implikimet fiskale të këtij tranzicioni me sa duket nuk ishin të menduara me kujdes. Reforma e propozuar përfshin dy elementë kryesorë: një kalim gradual nga modeli hibrid i financimit të shërbimit publik përmes primeve të sigurimeve të pagave nga borderotë dhe të ardhurat e përgjithshme drejt një modeli të financuar vetëm nga të ardhurat e përgjithshme, si dhe zgjerimin e gamës dhe thellësisë së mbulesës shëndetësore për të gjithë popullatën.

Por sa të kënaqur janë njerëzit nga shërbimi shëndetësor sot? Në përgjithësi shqiptarët nuk janë të kënaqur as me cilësinë dhe as me efikasitetin e shërbimeve publike shëndetësore. Sipas një sondazhi qeveritar vetëm 45 përqind e tyre shprehen të kënaqur—duke përbërë përqindjen më të ulët mes vendeve të rajonit . Bosnje- Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi e kanë këtë nivel së paku tek 55%.

Afërsisht 1 milionë shqiptarë në moshë pune i mbulojnë vetë kostot shëndetësore dhe afërsisht 60% e shpenzimeve familjare për shëndetësinë janë pagesa nga xhepi në pikën e marrjes së shërbimit. Primet e sigurimeve nuk janë në përputhje me nivelin e të ardhurave, gjë që do të thotë se personat pagat e të cilëve janë në nivelin e lartë të shkallës së të ardhurave kontribuojnë më pak në terma relative.

Mbulimi nga sigurimet nuk duket të ketë ndonjë ndikim të ndjeshëm në uljen e shpenzimeve nga xhepi për shëndetësinë. Shpenzimet nga xhepi për shëndetësinë janë më të larta për personat e siguruar, sesa për personat që nuk janë të siguruar. Ndërsa kjo mund të reflektojë faktin që personat e siguruar janë më të pasur, njëkohësisht ngre pikëpyetje mbi efikasitetin e skemës aktuale të sigurimeve.

Në transformimin e sistemit të kujdesit shëndetësor ekziston nevoja për një integrim dhe koordinim më të mirë me programet e mbrojtjes shoqërore, sigurisë në vendin e punës, mbrojtjes së mjedisit, politikat për sportet, planifikimit territorial dhe regulloret e politikave. Me buxhete të kufizuara, edhe përparësitë duhet të jenë të qarta, duke u përqëndruar tek çështjet madhore të shëndetësisë. Vizioni për kujdesin shëndetësor në Shqipëri mund të shihet me krijimin e një sistemi me infrastrukturë të modernizuar dhe më rritjen e sigurisë. Spitalet publike nuk do të jenë vetëm vende ku njerëzit marrin trajtim mjekësor, por edhe qendra ku do të tregohet solidariteti dhe kultura sociale. Sistemi shëndetësor duhet të bazohet mbi protokolle të sakta dhe shkencore, si edhe proçedura standarde, si elementë kryesorë të transparencës, verifikueshmërisë, përgjegjshmërisë, përgjegjësisë dhe cilësisë së shërbimit spitalor. Duhet që më në fund edhe tek ne të krijohen parimet e qeverisjes klinike në spitale, me standarde të larta të kujdesit shëndetësor, shërbime efikase, transparencë dhe përgjegjshmëri dhe me vëmendje drejt personave më vulnerabël.