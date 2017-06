Deklarimi i të ardhurave personale, vendosen taksat familjare

Shumica e qytetarëve ende nuk kanë njohuri rreth deklarimi të të ardhurave personale dhe detyrimit ligjor për të plotësuar formularin vjetor. Pjesa më e madhe e qytetarëve nuk kanë fare dijeni për këtë ligj, ndërsa ka dhe një pjesë tjetër që i konsiderojnë të ardhurat e tyre si diçka private dhe konfidenciale, që nuk mund të deklarohen. Por sipas ekspertëve të ekonomisë, deklarimi i të ardhurave personale dhe familjare nga ana e qytetarëve do të ndihmojë edhe në uljen e evazionit fiskal. Deklarata personale e të ardhurave të qytetarit është një praktikë evropiane dhe vendi ynë është i detyruar ta zbatojë atë.

Por kjo deklaratë nuk do të jetë pa pasoja. Mbi bazën e saj do të vendosen taksat për çdo familje. Deklarata individuale vjetore e të ardhurave, përmban një sërë të dhënash dhe kategorish që duhet të plotësohen brenda formularit përkatës të saj. Të gjithë ata që kanë të ardhura mbi 2 milionë lekë duhet të plotësojnë formularin dhe ta dorëzojnë atë pranë tatimeve. Formulari është i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë bëhet deklarimi individual i personit që ka krijuar të ardhurat.

Ndërsa në pjesën e dytë bëhet plotësimi me të dhënat shtesë të personave nën kujdestarinë e deklaruesit. Por, këtë vit Qeveria shtyu afatin e dorëzimit të deklaratës individuale të të ardhurave për efekt të pagesës së taksave, pasi gjatë këtij viti u realizua dhe Ligji i Faljes Fiskale. Por, si po realizohet ky proces? Nëndrejtore e Përgjithshme e Tatimeve, Elisabeta Katiaj tha për Scan:

Të gjithë individët rezidentë shqiptarë, që realizojnë të ardhura mbi 2.000.000 lekë, janë të detyruar të deklarojnë të ardhurat e përfituara gjatë vitit 2016. Procesi kryhet duke u regjistruar online me numrin e kartës së identitetit në e-filing.tatime.gov.al. Më pas plotësohet dhe dërgohet elektronikisht formulari i Deklaratës Individuale Vjetore të të Ardhurave. Të dhënat që duhet të deklarohen lidhen me të ardhurat e realizuara në Shqipëri, si dhe ato jashtë saj. Gjithashtu edhe personat jorezidentë (të huaj), për të ardhurat e tatueshme të krijuara me burim në Shqipëri, kur shuma e përgjithshme e tyre është mbi 2.000.000 lekë, janë të detyruar të bëjnë deklarimin individual vjetor të të ardhurave. Afati i fundit deklarimit për këtë vit është data 2 maj 2017.