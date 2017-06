Bundestagu gjerman, bursa për studentët shqiptarë

Ambasada Gjermane në Tiranë afron Bursa Ndërkombëtare Parlamentare (IPS) për studentët shqiptarë që dëshirojnë të kryejnë praktikën pranë parlamentit gjerman.

Në faqen zyrtare, ambasada gjermane thotë: “Ju keni një mundësi unike me Bursën Ndërkombëtare Parlamentare (IPS). Bundestagu Gjerman së bashku me Universitetin e Lirë të Berlinit, Universitetin Humboldt të Berlinit dhe Universitetin Teknik të Berlinit jep çdo vit rreth 120 bursa për të diplomuarit e rinj nga 41 vende. Programi zgjat çdo vit nga 1 Marsi deri më 31 Korrik. Programi zhvillohet nën kujdesin e Presidentit të Bundestagut”.

Fituesit e bursave do të kenë mundësi të marin një bursë mujore prej 450 euro, po kështu do ti mbulohen kostot e sigurimit shëndetësor dhe sigurimi në rast aksidenti si dhe tarifat administrative dhe kontributet shoqërore. Përveç kësaj, sigurohet strehimi falas ose në rastin e akomodimit privat jepet një shumë prej 300 € / muaj. Kostot e ardhjes dhe largimit nga Berlini do të rimbursohen. Afati i fundit për të aplikuar është data 30 qershor. /