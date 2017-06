Kërcënimi i Metës President: Kush prek 1 votë, ta harrojë dekretimin e qeverisë

Ish-kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim, Ilir Meta në një konferencë për shtyp paraditen e sotme lëshoi një paralajmërim të hapur ndaj asaj që e cilësoi aleanca e errësirë, PD-PS se nëse guxojnë të prekin qoftë edhe një votë të LSI apo partive të tjera duhet ta harrojnë dekretimin e çfarë do qeverie, ministra apo kryeministra kur ai të jetë ne postin e presidentit.

Meta tha se së bashku me PDIU do të bëjnë gjithçka për të ruajtur çdo votë jo vetëm të këtyre dy partive, por edhe të partive të tjera që nga partitë e mëdha cilësohen të vogla

Presidenti i zgjedhur sulmoi ashpër aleancës mes PS dhe PD që sipas tij është vetëm një përpjekjen e dëshpëruar për të manipuluar opinion publik.

“LSI ka vetëm një garë, me shtetin që po keqpërdor ish-bashkëkryetari im. Sa i takon Lulit, unë s’e ndihmoj dot në këtë garë të dëshpëruar që ka nisur me PDIU për vendin e tretë. Ka një aleancë errësire bazuar në një plan të zi të dy individëve për të manipuluar opinionin publik. Është një aleancë që synon t’u imponohet shqiptarëve mes manipulimeve të policisë që ende drejtohet nga personi që turpëroi Shqipërinë. LSI dhe PDIU nuk rrezikojnë asgjë. Do të jenë në bashkëpunim shumë të ngushtë për të ruajtur votën e shqiptarëve. Aleanca e tyre nuk është kundër nesh, por kundër votës së shqiptarëve. Mos i shkojë mendja njeriu të prekë një votë, se as në ëndrrën e tij më të keqe se ka parë fundin më të keq. Cilido që do të vërë dorë në votat e shqiptarëve, të mos shpresojnë për dekrete për ministra e kryeministra. Të gjithë duhet të pranojë verdiktin e shqiptarëve. Do të ketë mbi 1 mln shuplaka ndaj kësaj arrogance”, tha Meta.